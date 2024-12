Calcolare l’impatto ambientale delle ricette: ecco Foodprint

Esiste un modo per calcolare l’impatto ambientale dellee del cibo che utilizziamo? La risposta è sì e si chiama, una piattaforma utile per mettere in pratica la sostenibilità nel mondo della ristorazione. E non solo: perché dopo essere stata stata utilizzata da più di 2mila chef, ora è diventata accessibile a tutti. Questo è il risultato di un progetto europeo triennale Life Climate Smart Chefs, finanziato dal programma Life dell’Unione Europea.