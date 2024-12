Il governo ha respinto la proposta di ridurre l'Iva sugli assorbenti, confermando il 10% per il 2025. 180 milioni di euro sono stati invece destinati ad altri provvedimenti, come la cancellazione delle multe ai No Vax

Fonte: 123RF No a emendamento per abbassare Iva assorbenti

Nella Manovra 2025 non c’è spazio per la riduzione della cosiddetta Tampon tax, ovvero l’aliquota Iva sui prodotti di igiene femminile e dell’infanzia, come assorbenti e pannolini. La proposta di ridurre l’Iva dal 10% al 5% per questi prodotti, avanzata da un gruppo di deputati del Partito Democratico (PD), è stata bocciata dalla maggioranza di governo. La decisione è stata presa durante l’esame della Manovra, che si sta svolgendo in Parlamento e il governo ha confermato che l’Iva sugli assorbenti rimarrà al 10%. Nonostante i 180 milioni di euro richiesti per la riduzione dell’Iva, il governo ha destinato queste risorse per coprire altre spese, come le multe per i No Vax. La bocciatura dell’emendamento è stata vista come un segnale che il tema della povertà mestruale non sarà affrontato con una soluzione concreta nemmeno nel 2025.

Resta al 10% l’Iva sugli assorbenti: bocciato l’emendamento

La Tampon tax, ovvero l’Iva sui prodotti di igiene femminile e dell’infanzia, tra cui rientrano assorbenti e tamponi, resta al 10%. Nella scorsa legge di Bilancio, l’Iva è tornata a salire dal 5% al 10%, comportando un aumento dei costi fissi per una persona in età fertile con ciclo mestruale.

Con la Manovra 2025 è stato fatto un tentativo per aggiustare il tiro sull’Iva, attraverso un emendamento di un gruppo di deputati del PD, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento Cinque Stelle e Azione. La proposta prevedeva l’abbassamento dal 10% al 4% su tutti i prodotti di igiene femminile e per l’infanzia, per un costo di 180 milioni di euro.

Nulla da fare, l’emendamento non è passato a causa del voto contrario della destra. Secondo Marco Furfaro, Giorgia Meloni è la prima presidente donna contro i diritti delle donne. Descrive la situazione attraverso una serie di azioni intraprese dal governo Meloni:

Prima lo smantellamento di Opzione Donna, poi i 114.000 posti tagliati agli asili nido dal Pnrr, in seguito l’ok agli anti-abortisti nei consultori, adesso questo: quello della destra è un attacco sistematico ai diritti e al corpo delle donne.

In altre parole, il tema della povertà mestruale non sarà affrontato di petto neanche nel 2025.

Costo troppo alto? 180 milioni usati per i No Vax

Se è vero che cercare risorse per la Manovra non è facile, il governo Meloni ha però trovato 180 milioni di euro per cancellare le multe ai No Vax. Sembra infatti che il governo “abbia premiato chi ha deciso di non vaccinarsi”, per usare le parole di Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario del Galeazzi di Milano.

Da una parte “una cultura complottista e antiscientifica che serpeggia tra le file di una certa politica” e dall’altra il primo governo italiano presieduto da una donna che non tiene conto di una delle tasse più difficili da digerire per un’ampia fascia di popolazione.

Prodotti con Iva più bassa: il tartufo fresco al 5%

È prima di tutto, una questione di diritto all’accesso ai beni di prima necessità e, per il governo Meloni, anche di immagine. Il fatto che beni come assorbenti e prodotti per la prima infanzia non siano agevolati da Iva ridotta, mette in cattiva luce il programma del governo di puntare (come dice) su famiglie, natalità e donne in generale.

Sono molti i prodotti che hanno un’Iva ridotta rispetto agli assorbenti, tra cui, per assurdo, anche il tartufo fresco al 5%.

Prodotti con Iva al 4% sono:

Latte fresco

Burro, formaggi e latticini

Ortaggi e piante commestibili

Disseccati, disidratati o evaporati

Legumi da granello

Frutta commestibile

Frumento

Farine e semola di frumento

Olio d’oliva

Margarina

Pasta alimentare

Prodotti pelati e conservati di pomodori

Giornali e notiziari quotidiani

Fertilizzanti

Mangimi

E tanti altri

I prodotti con Iva al 5%:

Basilico, rosmarino e salvia

Tartufi freschi o refrigerati

Prestazioni di trasporto urbano

E poi ci sono i beni, servizi e prodotti con Iva al 10%. Accanto a cavalli, asini e muli, carne e lardo, yogurt, miele e spezie, salami, cera d’api, zuccheri della barbabietola, birra e aceto di vino, ma anche legna da ardere, energia elettrica e oli combustibili, si trovano i prodotti come assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile, le coppette mestruali e i pannolini per bambini.