Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Scadenze fiscali, cosa c'è da pagare oggi

Prepararsi alla giornata di oggi 16 dicembre potrebbe richiedere più di un caffè forte: questa data porta con sé una raffica di ben 134 adempimenti fiscali. L’Agenzia delle Entrate offre l’elenco completo online, ma sono alcune scadenze specifiche a interessare più da vicino gran parte dei contribuenti. Vediamole.

Imu, il saldo della “tassa sulla casa”

Tra le scadenze fiscali di dicembre, oggi, lunedì 16 dicembre, è il termine per saldare la seconda tranche dell’Imu, l’imposta municipale propria dovuta principalmente da chi possiede una seconda casa o una prima casa di lusso, ma anche aree fabbricabili e terreni agricoli.

Si stima un importo medio di 511 euro, ma nelle grandi città si registrano cifre ben più alte, con punte che superano i 6.000 euro per le abitazioni di lusso nelle metropoli. Il gettito complessivo atteso è di circa 22 miliardi di euro. Dal 2012, anno di introduzione dell’Imu, l’imposta ha drenato quasi 300 miliardi di euro da famiglie e imprese, secondo Confedilizia. Giorgio Spaziani Testa, presidente della Confederazione della proprietà edilizia, l’ha definita una “vera e propria patrimoniale diffusa”, perchè colpisce anche chi non trae alcun reddito dagli immobili posseduti.

La prima rata dell’Imu è scaduta il 16 giugno scorso, e sono state applicate le aliquote valide per il 2023. La seconda tranche, invece, rappresenta il saldo complessivo per l’anno 2024, includendo eventuali conguagli legati a modifiche deliberate dai Comuni.

L’Imu può essere pagata con il modello F24, utilizzando i codici tributo specifici, o attraverso il bollettino postale predisposto, intestato a “Pagamento Imu”. È possibile anche utilizzare il sistema PagoPa, che garantisce una gestione più digitale e diretta delle operazioni.

Le stime e il peso dell’Imu sulle case di lusso e seconde case

Secondo i dati del Servizio Politiche Economiche, Fiscali e Previdenziali della Uil, il costo medio complessivo dell’Imu per una prima casa di lusso è di 2.531 euro annui, di cui 1.266 già versati a giugno. Nelle grandi città, però, questa cifra può superare i 6.000 euro. Per le seconde case, l’importo medio nazionale è di 1.022 euro, con punte che superano i 2.000 euro nei capoluoghi principali. Anche le pertinenze delle abitazioni di lusso, come garage o cantine, rientrano nell’imposizione con un costo medio annuo di 99 euro.

Tari, la tassa sui rifiuti: il pagamento finale

Il 16 dicembre è anche il termine per saldare la tassa sui rifiuti per il 2024. I Comuni hanno già inviato i modelli di pagamento: si può usare il sistema PagoPa oppure il classico bollettino cartaceo. Qualunque sia la scelta, meglio non rimandare all’ultimo minuto.

Tobin Tax: una questione di finanza

Le società finanziarie non possono permettersi distrazioni. Il 16 dicembre è il giorno in cui devono versare l’imposta sulle transazioni di azioni e strumenti partecipativi del mese precedente. La cosiddetta Tobin Tax si paga compilando il modello F24 con il codice tributo 4059.

Rivalutazione del Tfr: l’acconto da non dimenticare

Un’altra voce importante riguarda l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr maturata nel 2024. L’aliquota è fissata al 17% e tocca ai datori di lavoro, con l’esclusione di quelli domestici, occuparsene. Per il saldo, ci sarà tempo fino al 17 febbraio 2025: una piccola tregua, visto che il 16 cade di domenica.