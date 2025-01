Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Presidente Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non si stanca di agitare lo spauracchio dei dazi, prendendo di mira i Paesi Brics con la minaccia di imposte al 100% sulle esportazioni. La ragione, ovviamente, è l’idea, o la paura, che possano sganciarsi dall’egemonia del dollaro. Su Truth Social, il suo megafono digitale preferito, Trump ha riproposto una linea già espressa in passato: ogni tentativo di sostituire la moneta statunitense sarà bloccato con misure economiche pesanti.

Trump, guerra commerciale e ossessione per il dollaro

Per il presidente Trump, gli Stati Uniti devono mantenere il controllo assoluto sulle dinamiche valutarie globali. “Se questi paesi ostili decideranno di introdurre una loro moneta o supportarne un’altra per rimpiazzare il dollaro, scatteranno tariffe del 100% sulle loro esportazioni verso gli Stati Uniti”, ha dichiarato Trump. D’altronde fa i suoi interessi, l’economia americana è trattata un fortino da difendere con dazi e minacce. E funziona.

Trump aveva già lanciato lo stesso avvertimento in passato, a novembre scorso, puntando il dito contro Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. “L’idea che i Paesi Brics stiano cercando di allontanarsi dal dollaro, mentre noi restiamo a guardare, è FINITA”, ha scritto in caps lock su Truth. “Chiederemo a questi Paesi apparentemente ostili l’impegno di non creare una nuova valuta Brics, né di sostenere qualsiasi altra valuta per sostituire il potente dollaro americano, altrimenti dovranno affrontare dazi al 100%”, ha aggiunto.

Un messaggio chiaro: per Trump, nessun paese deve osare emanciparsi dalla moneta statunitense senza pagarne il prezzo.

Un’arma economica per frenare i Brics

La possibilità di una valuta comune tra le economie emergenti del blocco Brics è un’ipotesi che circola da tempo. L’obiettivo sarebbe ridurre la dipendenza dal dollaro nelle transazioni internazionali. Ma per Trump questa è un’eresia economica, da stroncare sul nascere con minacce e sanzioni. “Possono provare a rivolgersi altrove, ma non riusciranno a spodestare il dollaro”, ha sentenziato.

Nuove tariffe su Messico e Canada

Tra le prime mosse da neo-presidente rieletto, Trump ha deciso di colpire anche i suoi vicini di casa. Messico e Canada vedranno applicati dazi del 25% sulle loro esportazioni negli Stati Uniti. Una misura che entrerà in vigore dal primo febbraio e che colpisce due tra i principali partner commerciali americani.

La questione petrolifera è ancora in bilico. “Forse sì, forse no. Probabilmente prenderemo una decisione stasera sul petrolio”, ha dichiarato Trump alla Casa Bianca, lasciando intendere che l’ipotesi di tassare anche il greggio canadese e messicano è sul tavolo.

Canada e Messico coprono il 71% delle importazioni statunitensi di petrolio, con il Canada da solo responsabile del 60%. Gli Stati Uniti, pur essendo un colosso nella produzione di petrolio, continuano ad affidarsi in parte ai loro vicini.

Panama resiste alle pressioni di Washington

Oltre alla crociata contro i Brics e ai nuovi balzelli sui partner commerciali nordamericani, il dibattito si infiamma anche sul Canale di Panama. Il presidente panamense José Raul Mulino ha preso posizione: il controllo sul canale resterà a Panama.

“Non esiste alcuna possibilità di negoziare la sovranità del canale”, ha dichiarato Mulino in conferenza stampa, chiudendo ogni spiraglio a possibili ingerenze americane.

Ne frattempo, il segretario di Stato Usa Marco Rubio è atteso a Panama, ma i dettagli ufficiali della sua missione non sono ancora stati divulgati. Secondo Mulino, nemmeno lui sa con certezza quali siano le reali intenzioni degli Stati Uniti.