Fonte: ANSA GP Australia di MotoGP in tv, dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

Una sola settimana di sosta per la MotoGP prima di tuffarsi in una tripletta di impegni che porta al tramonto della stagione 2024. Il paddock, dopo la pausa post Giappone, si sposta infatti a Melbourne per il GP d’Australia di Phillip Island dove la lotta per il titolo mondiale, leggasi Martin contro Bagnaia, entra nel vivo verso le ultime pagine del capitolo conclusivo della storia.

MotoGP nella terra dei canguri

Come in un libro avvincente, il capitolo numero 17 della MotoGP 2024 è “la terra dei canguri”. Sì, perché il paddock si sposta a Melbourne, sul circuito di Phillip Island per la quartultima prova del campionato iridato ancora apertissimo. Da una Jorge Martin, dall’altra Francesco Bagnaia, divisi solo da 10 punti. Mai come quest’anno la corsa al titolo è stata equilibrata a quattro dal termine, con la possibilità di vedere una lotta ruota a ruota fino all’ultimo appuntamento mondiale.

Martin lo sa bene e lui, che a fine anno lascerà Ducati Prima Pramac per passare in Aprilia, un po’ teme quello che potrebbe succedere. Tradotto, in poche parole, ordine di team. Essendo Pramac (tra l’altro in uscita da Borgo Panigale per diventare team Yamaha) un satellite di Ducati, i team order sono sempre dietro l’angolo anche se, come sempre più spesso accade, la Rossa decide di lasciare libera lotta in pista.

E lotta sarà, lo sa Francesco Bagnaia: “Sono contento di tornare in pista in Australia. Questa gara aprirà l’ultima tripla della stagione prima del gran finale di Valencia, perciò sarà molto importante. Ormai mancano pochissimi Gran Premi e sarà davvero essenziale ottenere sempre il massimo e non commettere errori. Nell’ultimo fine settimana a Motegi abbiamo lavorato bene, ma è anche una pista che si adatta molto bene al mio stile di guida. Phillip Island è un tracciato veloce dove sono sempre stato piuttosto competitivo, ma anche un po’ particolare ed il grip dell’asfalto e le condizioni meteo altalenanti giocano sempre un ruolo chiave. In ogni caso, siamo pronti e ci impegneremo al massimo per essere veloci fin da subito”.

MotoGP Australia, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote a Phillip Island.

L’intero fine settimana sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3.

Giovedì 17 ottobre

Ore 23.45-00.20: Moto3 – prove libere 1

Venerdì 18 ottobre

Ore 00.35-1.30: Moto2 – prove libere 1

Ore 1.45-2.30: MotoGP – prove libere 1

Ore 4.15-4.50: Moto3 – prove libere 2

Ore 5.05-5.45: Moto2 – prove libere 2

Ore 6-7: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 23.40.00.10: Moto3 – prove libere 3



Sabato 19 ottobre

Ore 00.25-00.55: Moto2 – prove libere 3

Ore 1.10-1.40: MotoGP – prove libere 2

Ore 1.50-2.30: MotoGP – qualifiche

Ore 3.50-4.30: Moto3 – qualifiche

Ore 4.45-5.25: Moto2 – qualifiche

Ore 6: MotoGP – Sprint Race



Domenica 20 ottobre

Ore 00.40-00.50: MotoGP – warm up

Ore 2: Moto3 – gara

Ore 3.15: Moto2 – gara

Ore 5: MotoGP – gara