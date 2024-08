Lautaro Martinez rinnova con l’Inter, la firma sul contratto che fa gioire i tifosi: quanto guadagna

Il capitano argentino dell'Inter Lautaro Martinez firma il rinnovo di contratto per altri cinque anni e riafferma il suo amore per i colori nerazzurri

Fonte: ANSA La punta e capitano dell'Inter, Lautaro Martinez

Lautaro Martinez e l’Inter rinnovano i loro voti. Dopo tante rassicurazioni, alla fine l’annuncio della firma è arrivato: la punta argentina prolunga il contratto e riafferma il suo amore per i colori nerazzurri. “Sta es la historia de un toro y una serpiente juntos” inizia il post sui social dell’Inter, “questa è la storia di un toro e di un serpente insieme”, per comunicare di aver raggiunto l’accordo sll’estensione del contratto con il capitano nerazzurro fino al 2029. Anche se forse non necessario, la notizia fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi della Pazza, dopo le vicissitudini societarie e il cambio della proprietà.

L’annuncio del rinnovo di Lautaro Martinez

“Cari nerazzurri, i nostri cuori continueranno a battere insieme” ha scritto Lautaro nel post pubblicato sui suoi profili social insieme alla moglie Agustina Gandolfo e ai due figli piccoli.

Sui canali ufficiali dell’Inter l’attaccante ha poi dichiarato che il “rinnovo significa tantissimo”: “Sono molto orgoglioso e grato ai dirigenti e alla nuova proprietà perché, dopo sei stagioni, continuare qui vuol dire molto per me e la mia famiglia. Sono estremamente contento e ho tanta voglia di continuare a lottare per traguardi importanti” ha detto Lautaro ai canali ufficiali del club.

“Spero di continuare a crescere e superarmi, com’è accaduto ogni singolo anno da quando sono a Milano – ha affermato l’attaccante campione del Mondo e campione della Coppa America con l’Argentina – Lavoro ogni giorno per questo, per essere sempre più un giocatore, un compagno e un capitano. Voglio sempre dare il massimo. Non mi aspettavo di essere tra i migliori marcatori della storia dell’Inter, qui sono passati tanti campioni. Vuol dire che sicuramente ho fatto un grande lavoro, ma voglio continuare a segnare e prepararmi per affrontare le sfide nel migliore dei modi. Se faccio gol bene, ma l’importante è che la squadra vinca”.

“Voglio regalare altri trofei all’Inter” ha poi promesso il capitano nerazzurro .”Lo scorso 22 aprile abbiamo goduto tutti insieme per la seconda stella, è motivo d’orgoglio e gioia. Siamo entrati di diritto nella storia della società e questo deve rappresentare una spinta per continuare a lottare per emozioni del genere e arricchire la bacheca nerazzurra” ha detto ancora Lautaro ringraziando i tifosi.

Le cifre del contratto

Arrivato nel 2018 dal Racing Club de Avellaneda per 25 milioni (su consiglio di una leggenda del club come Diego Milito), nell’Inter di Luciano Spalletti partiva come riserva di Mauro Icardi, ma in poco tempo è arrivato a prendersi il posto da titolare. In sei anni il toro si è conquistato l’Inter e e un ruolo da protagonista tra i bomber del palcoscenico internazionale a suon di gol.

In totale 129 reti messe in 282 presenze con la maglia nerazzurra, grazie alle quali Lautaro ha trascinato la squadra alla vittoria di due scudetti, l’ultimo trionfale della seconda stella, tre Supercoppe italiane, due Coppe Italia e disputato una finale di Europa League e una di Champions.

Adesso altri cinque anni per continuare il progetto vincente di una squadra che con Simone Inzaghi punta a confermarsi in Italia ed affermarsi in Europa. Con il rinnovo Lautaro Martinez passa da un contratto da 6 milioni netti a 9 milioni a stagione fino al 2029.