Fonte: ANSA Chi voterebbero gli italiani alle elezioni in Usa tra Trump e Harris

Un sondaggio ha mostrato che gli italiani hanno una netta preferenza per Kamala Harris nei confronti di Donald Trump. Tra i due candidati alla Casa Bianca che si affronteranno il 5 novembre nelle elezioni presidenziali degli Usa, una percentuale schiacciante di italiani preferisce la candidata Democratica rispetto al leader dei Repubblicani.

Si tratta di una preferenza che va oltre le linee di partito. Se infatti il sostegno a Harris è quasi unanime tra le file del Partito Democratico, anche nelle formazioni di destra e nei partiti più vicini a Donald Trump, come il Movimento 5 Stelle, il candidato Repubblicano rimane una preferenza largamente minoritaria.

Gli italiani preferiscono Kamala Harris

Un recente sondaggio di YouTrend ha chiesto agli italiani chi dei due candidati alle elezioni presidenziali negli Usa voterebbero, se ne avessero la possibilità. Il risultato è stato particolarmente netto: Kamala Harris vince nel nostro Paese con il 78% delle preferenze, mentre Donald Trump si ferma al 22%.

Una preferenza che viene accompagnata anche da una maggiore fiducia nei confronti della vicepresidente degli Stati Uniti, candidata per il Partito Democratico alla Casa Bianca. Il 38% delle persone intervistate si fida molto o abbastanza di Harris, mentre nella stessa valutazione Donald Trump si ferma al 14%.

Le elezioni negli Usa si terranno il 5 novembre 2024 e il risultato è molto più incerto del sondaggio tra gli italiani. Buona parte dei modelli predittivi che analizzano le rilevazioni nei singoli Stati e restituiscono una probabilità di vittoria dei candidati, danno Donald Trump e Kamala Harris sostanzialmente appaiati, con un lieve vantaggio del candidato Repubblicano che nella seconda parte di ottobre ha ottenuto ottimi risultati.

Anche a destra Donald Trump è in minoranza

Tra i sondaggi proposti da Youtrend agli italiani sulle elezioni americane, snodi quelli i cui risultati sorprendono maggiormente è quello che divide gli intervistati a seconda de partito che hanno votato alle ultime elezioni in Italia. Se infatti a sinistra gli elettori del Pd sono tutti o quasi allineati con Kamala Harris, con soltanto un 5% di persone che non la voterebbero o che voterebbero Trump, a destra e nel Movimento 5 Stelle i risultati sono molto più vari.

Gli elettori di Fratelli d’Italia sono i più indecisi di quelli presi in considerazione da questa rilevazione. Il 20% di loro non saprebbe chi votare tra Kamala Harris e Donald Trump oppure preferirebbe astenersi. Ben il 49% delle persone che hanno votato per Giorgia Meloni però preferirebbe Kamala Harris, mentre soltanto il 31% darebbe il proprio voto al candidato più di destra nelle elezioni americane: Donald Trump.

Risultato accorra più sorprendente è quello degli elettori del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte, il leader del partito, ha espresso più volte la sua ammirazione per Donald Trump e la sua vicinanza a diverse posizioni espresse in passato dal candidato Repubblicano. In particolare i due sono allineati sulla guerra in Ucraina, e sostengono un netto taglio ai finanziamenti a Kiev. Nonostante ciò, soltanto il 15% dell’elettorato penstastellato darebbe il proprio voto a Trump, mentre ben il 65% si affiderebbe a Kamala Harris.