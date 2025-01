Sfilate, dg set e bollicine: si chiude il sipario sulla moda a Milano

Settimane impegnative per chi di moda se ne intende. Ancora una volta Milano si è fatta sentire, presentate le collezioni uomo dal 17 al 21 gennaio con un fittissimo e impenetrabile palinsesto di sfilate, presentazioni, cocktail, cene e party dj set. Più di cento gli appuntamenti disseminati in tutta la città: da via Mecenate ai Navigli, dal Quadrilatero di Montenapoleone a Brera, ogni angolo del capoluogo è cosparso della luce che in questi giorni illumina la città: la moda. Eppure, nonostante il forfait di big brand come Gucci, Fendi, Etro e Moschino (che hanno preferito spostare tutto a febbraio, presentando le collezioni Uomo e Donna in co-ed), non si può dire che quest’ultima edizione sia passata in sordina, anzi. Le emozioni non sono mancate, così come i colpi di scena e i momenti da ricordare.