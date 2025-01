Golden Globe 2025: la classifica dei look maschili più belli in passerella

Il red carpet dei Golden Globe 2025 si è trasformato in un palcoscenico di pura eleganza, dove le icone maschili hanno sfoggiato look capaci di fare a pugni con lo stile delle loro colleghe. Quest’anno, i protagonisti hanno riscritto le regole del classico abito da sera, puntando su tagli sartoriali innovativi, dettagli audaci e palette cromatiche fuori dagli schemi. Dalle linee pulite e scintillanti di Timothée Chalamet all’energia glamour di Robbie Williams, il red carpet ha celebrato una nuova era di stile maschile. La moda non è mai stata così audace.