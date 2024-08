Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Kamala Harris e l'intervista alla Cnn

La candidata alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris ha rilasciato un’intervista esclusiva alla Cnn, nella quale ha affrontato alcune delle questioni più delicate del suo percorso politico. Dalla difesa del bilancio economico dell’amministrazione Biden alle spiegazioni sui cambiamenti nelle sue posizioni politiche, Harris ha dimostrato una volontà di affrontare le critiche e di chiarire la sua visione per il futuro del paese.

Tra le dichiarazioni più sorprendenti, la vicepresidente ha espresso l‘intenzione di nominare un Repubblicano nel suo gabinetto, segno di una strategia volta a unire il paese. Harris ha inoltre esposto un approccio più pragmatico all’immigrazione e ha discusso la complessa questione del conflitto in Medio Oriente.

La sfida economica: Harris risponde alle critiche

Sul tema dell’economia, Kamala Harris non si è tirata indietro. Ha elencato i risultati raggiunti dall’amministrazione Biden, tra cui la riduzione dell’immigrazione irregolare e la ripresa economica post-pandemia. Nonostante le critiche sugli effetti dell’inflazione e il costo della vita, Harris ha difeso con forza le politiche adottate, citando la diminuzione della disoccupazione e i progressi nel ridurre i costi dei farmaci da prescrizione.

Uno dei momenti più tesi dell’intervista è stato quando le è stata chiesta spiegazione sui cambiamenti nelle sue posizioni politiche. Harris ha risposto con decisione, affermando che i suoi principi sono rimasti immutati, mentre le strategie si sono adattate alle circostanze. Le accuse di incoerenza non l’hanno scalfita, e ha mantenuto la linea senza esitazioni.

Un gabinetto bipartisan con un repubblicano?

Una delle dichiarazioni più sorprendenti di Kamala Harris durante l’intervista alla Cnn è stata la sua intenzione di nominare un Repubblicano nel suo gabinetto, qualora venisse eletta presidente. Questa scelta, che potrebbe sembrare in controtendenza rispetto al clima politico polarizzato degli ultimi anni, è in realtà parte di una strategia più ampia per promuovere un governo che rifletta la diversità di opinioni e di esperienze presenti nel paese.

Harris ha spiegato che, durante la sua carriera, ha sempre cercato di includere voci differenti nei processi decisionali, ritenendo che la presenza di prospettive contrastanti possa portare a soluzioni più equilibrate ed efficaci. Nominare un membro del partito avversario nel gabinetto rappresenta un segnale forte di apertura e di volontà di collaborazione, in un momento in cui il paese è diviso su molte questioni fondamentali.

Immigrazione: Harris traccia una linea pragmatica

In materia di immigrazione, Harris ha mostrato un approccio più pragmatico rispetto al passato. Ha fatto riferimento alla necessità di un consenso ampio per risolvere i problemi legati alla sicurezza dei confini, un cambio di direzione rispetto alle posizioni progressiste che aveva sostenuto in precedenza. Questo nuovo approccio suggerisce che Harris intende presentarsi come una candidata in grado di unire l’elettorato, senza compromettere i valori fondamentali.

Politica estera: il conflitto in Medio Oriente al centro della discussione

Il confronto con Cnn ha toccato anche il conflitto in Medio Oriente, con Harris che ha chiarito la posizione della Casa Bianca: l’obiettivo è raggiungere un accordo che ponga fine alle ostilità e garantisca un futuro stabile per entrambe le parti. Nonostante le pressioni di alcune frange del suo partito, la vicepresidente non ha preso impegni su un eventuale embargo delle armi verso Israele, facendo il periplo della domanda, in sostanza, senza entrare nel dettaglio.

Quando le è stato chiesto se avrebbe adottato una politica diversa rispetto a Biden nelle vendite di armi a Israele, Harris ha evitato di fare promesse specifiche, preferendo concentrarsi sull’obiettivo di porre fine al conflitto in Medio Oriente.