Fonte: 123RF Tra i lavori da freelance ci sono quelli digitali

Sempre più spesso si sente parlare di lavoro freelance, vale a dire lavoro indipendente. Significa che non si ha alcun rapporto di dipendenza con le società e si è liberi di scegliere quante ore destinare a quel determinato progetto, dove lavorare e soprattutto se accettare o meno incarichi nel medesimo periodo. Questa tipologia di lavoro negli ultimi anni è diventata molto comune in Italia grazie anche alla tecnologia. La maggior parte dei freelance, infatti, lavora in settori legati proprio all’innovazione. Nel caso si voglia quindi intraprendere una vita da freelance con quali lavori si guadagnerà di più?

Cosa significa essere freelance, quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

Lavorare come freelance significa svolgere un lavoro indipendente ovvero che non è legato a una singola azienda. Significa che si possono offrire i propri servizi a più clienti di solito per progetti specifici o per periodi limitati. Sicuramente si è più liberi con tale tipologia di lavoro ma non si ha uno stipendio fisso per cui è necessario amministrarsi da soli, trovare clienti e gestire le tariffe. Con tale forma di impiego, inoltre, non si devono rispettare gli orari imposti dall’azienda. È necessario, però, essere più responsabili in quanto si devono cercare e gestire da soli le opportunità presenti.

I vantaggi di intraprendere una vita da freelance sono quindi:

non avere un orario fisso in quanto si può lavorare quando si vuole. Non c’è un capo che decide quando si deve lavorare per cui è possibile decidere di farlo di mattina, di pomeriggio, di sera ma anche di notte;

non vi è alcuna spesa di trasporto da sostenere in quanto solitamente i freelance lavorano da casa o in spazi condivisi (coworking). Si risparmia quindi la benzina, il diesel, i biglietti del treno o dell’autobus;

si ha la possibilità di guadagnare anche di più perché più clienti si trovano, maggiori sono le entrate. Non si ha un limite fisso di guadagno in quanto dipende da quanto si lavora e da quanto si riesce a farsi pagare.

I vantaggi sono quindi tanti ma esistono anche degli svantaggi:

non si avranno le ferie pagate e la tredicesima. Ovviamente quando si lavora da freelance nel caso ci si prenda una pausa non si guadagnerà nulla. Non si avrà accesso nemmeno alla tanto amata tredicesima che è quella che tutti i dipendenti ricevono a dicembre;

ci si dovrà occupare da soli della parte amministrativa come la gestione delle fatture, il tracciamento dei pagamenti e ovviamente il pagamento delle tasse (Iva, Irpef e Inps);

non si avranno entrate sicure in quanto i freelance possono essere molto richiesti e guadagnare molto ma possono essere poco richiesti e dunque guadagnare poco. Proprio per questo sarà importante gestire il denaro in modo saggio e mettere da parte quello che si guadagna in più.

La vita del freelance si svolge soprattutto da casa

Come spiegato, la vita da freelance si svolge soprattutto da casa. Dai dati di Nomad List, infatti, si evince che le persone che lavorano da remoto sarebbero circa 800 mila, esattamente l’1,36% dell’intera popolazione. Più nel dettaglio, dal terzo rapporto sul nomadismo digitale in Italia effettuato dall’Associazione Nomadi Digitali (2023) si evince che del numero su indicato circa il 47% ha tra i 30 e i 39 anni (Millenials) seguiti dai giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Il 15% ha più di 45 anni mentre soltanto il 10% ha meno di 24 anni. Per quanto concerne le donne, quelle che lavorano da remoto sono il 54% mentre gli uomini sono il 45%. Nel resto del mondo, invece, la maggioranza delle persone che lavora da remoto è rappresentata dagli uomini (59%).

Quali sono i lavori freelance digitali più pagati?

Come spiegato, la vita da freelance permette di guadagnare alle volte molto e alle volte poco. Preply, la piattaforma di lingua online, ha quindi deciso di approfondire tale argomento e ha rilevato quali sono i lavori che permettono di ottenere maggiori guadagni. Per determinare lo stipendio medio dei vari lavori nel nostro paese ha esaminato nel dettaglio i dati pubblici dei prezzi degli annunci freelance sulla piattaforma Fiverr.

Ebbene, tra i lavori da freelance digitale il più pagato è il creatore di Nft (ovvero colui che crea delle opere digitali uniche, registrate e vendute come token irreplicabili) con una retribuzione media giornaliera di 373.82 euro. Annualmente, invece, può arrivare ad avere un salario di circa 89.983 euro per cui chi è bravo e ha interesse nel mondo digitale può quindi guadagnare davvero bene.

La tariffa giornaliera (consegna 24 ore) del designer di siti web è invece di 213.44 euro (annualmente si può guadagnare circa 51.378 euro) per cui è al secondo posto dei lavori freelance più pagati. Questa figura, come si evince dal nome, segue la progettazione dei siti web per cui potrebbe essere un lavoro interessante per chi ha esperienza nella creazione di siti che sono belli da vedere e semplici da navigare.

In terza posizione c’è un lavoro simile a quello appena citato. Si tratta dello sviluppatore di siti web che guadagna in media circa 170.12 euro al giorno (annualmente il salario può arrivare a circa 40.950 euro). È l’ideale solo per chi ha talento per la progettazione e la programmazione dei siti.

E gli altri lavori più pagati?

Oltre ai tre su indicati, tra i lavori più pagati se si è freelance digitali c’è il designer di loghi. Si tratta di una persona creativa che utilizza le immagini, le scritte e i layout per comunicare messaggi visivi chiari. Il guadagno di circa 74.08 euro (annuale di circa 17.833 euro)

C’è poi il life coach con un guadagno giornaliero di 73.24 euro (annuale di circa 17,630 euro) che è una figura professionale certificata che ha il compito di guidare e accompagnare la persona nel suo cammino di crescita professionale.

Segue poi con una tariffa media giornaliera di 73.13 euro (annuale 17.602 euro) il social media manager che ha il compito di creare e realizzare contenuti grazie ai quali si capisce meglio qual è la missione nonché quali sono i valori di un’azienda. Il social media manager, inoltre, gestisce le campagne pubblicitarie e le promozioni con l’obiettivo di raggiungere il maggior pubblico possibile.

Con una retribuzione di 71.76 euro giornalieri (annuali 17.274 euro circa) troviamo poi l’email marketing manager che pianifica le campagne di marketing, decide gli obiettivi, chi vuole raggiungere , quale tipologia di contenuti inviare e quando. Controlla inoltre i risultati in tempo reale per capire come stanno andando.

Nella top 10 ci sono poi il video editor, colui che si occupa di doppiaggio, e il copywriter del prodotto. La prima figura guadagna in media 60.36 euro al giorno (14,529 euro circa ogni anno), la seconda circa 44.89 euro (annualmente 10.806 euro circa) mentre la terza 43.72 euro (annualmente 10.523 euro circa).

Quali sono i lavori freelance più richiesti?

La piattaforma di lavoro Indeed ha invece stilato una classifica dei lavori freelance più richiesti (in relazione all’anno 2023). Per quanto concerne i dati riguardanti gli stipendi, essi sono indicativi in quanto potrebbero variare in base all’esperienza pregressa, al tipo di cliente e alla posizione geografica.

Ebbene, tra le professioni con le quali si guadagna di più c’è il digital strategist che è un consulente di marketing che si concentra però solo sul digitale. Lo stipendio medio annuo è di 35.922 euro. Con uno stipendio medio di 34.175 euro all’anno c’è il consulente informatico che aiuta le aziende a migliorare i sistemi e raggiungere obiettivi importanti. Tra i più richiesti c’è anche il lavoro di consulente di marketing il cui guadagno è di circa 30.986 euro all’anno. Questa figura analizzato il mercato e crea una strategia. È importante anche dopo il lancio in quanto aiuta a far conoscere e aumentare i prodotti che già esistono.

Con uno stipendio medio di 30.184 euro all’anno, invece, c’è il data analyst che raccoglie e organizza i dati. Analizza poi questi ultimi utilizzando metodi statistici. E ancora, con uno stipendio di circa 18.892 euro all’anno c’è il web developer che crea siti web utilizzando diversi linguaggi di programmazione. Si assicura inoltre che il sito funzioni bene e che abbia una struttura solida.

Segue con uno stipendio medio di 16.495 euro all’anno il seo specialist che ha il compito di ottimizzare i testi di un sito web in modo tale da fare in modo che si trovino più facilmente sui motori di ricerca come Google. In particolare, cerca le parole chiave da usare nel testo di una pagina web e cerca di ottimizzare anche le immagini e il codice per far salire il sito nei risultati di ricerca. Tra i tanti lavori freelance esistenti, segnaliamo inoltre quello del personal trainer che sta diventando sempre più popolare. Tale figura aiuta il cliente a raggiungere o a mantenere una buona forma fisica creando un programma personalizzato. Inoltre, durante gli allenamenti, corregge eventuali errori e monitora i risultati. Il guadagno è di circa 16.300 euro all’anno.

C’è infine, con uno stipendio medio di 13.759 euro all’anno, il copywriter che è una persona che scrive testi su siti web, articoli sui blog, pubblicità sui giornali, solo per citarne alcuni. Tale figura si occupa anche di creare testi pubblicitari per radio, televisione, volantini e cartelloni.