Via libera a mille licenze taxi a Roma: 800 ordinarie e 200 per disabili, con assegnazione prevista entro gennaio per il Giubileo 2025

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Taxi a Roma, via libera al bando per mille nuove licenze: tutti i dettagli

Il comune di Roma ha dato il via libera a un’importante iniziativa per la mobilità della capitale italiana: è stato infatti approvato il concorso pubblico per l’assegnazione di mille nuove licenze taxi.

Questa mossa non arriva a caso ma è strategica, con la città che si prepara ad affrontare eventi di grande rilievo internazionale come il Giubileo del 2025 che accoglierà ancora più turisti.

Come funzionerà il concorso e tipologie di licenze

Il nuovo concorso prevede l’assegnazione di un totale di mille licenze taxi, suddivise in due categorie principali. La prima comprende 800 licenze di tipo ordinario, destinate ai tradizionali servizi di taxi. La seconda categoria riguarda 200 licenze speciali riservate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità.

Le licenze saranno concesse a titolo oneroso, conformemente al Decreto Bersani, con un contributo richiesto ai partecipanti. Il costo per ottenere una licenza ordinaria è stato fissato a 75.500 euro, mentre per i veicoli destinati al trasporto di passeggeri disabili il contributo sarà di 52.850 euro.

Destinazione dei contributi versati

Un aspetto innovativo del concorso riguarda l’uso dei fondi raccolti attraverso i contributi dei partecipanti. L’80% del totale versato da coloro che risulteranno vincitori sarà distribuito tra i titolari di licenze taxi già attive sul territorio di Roma Capitale. Questo approccio è progettato per sostenere gli operatori esistenti e promuovere un servizio di qualità superiore.

La parte restante dei contributi sarà destinata al miglioramento dei servizi di trasporto pubblico non di linea, con un’attenzione particolare alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri.

Quando verrà pubblicato il bando ufficiale

Eugenio Patané, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, ha commentato con entusiasmo l’approvazione del concorso, avvisando che l’iter burocratico e amministrativo è ormai giunto alla fase conclusiva. L’annuncio del bando pubblico è atteso nei prossimi giorni.

Patané ha evidenziato l’importanza di questo risultato, che arriva dopo ben venti anni di attesa, proprio per potenziare il servizio taxi in vista del Giubileo 2025. L’Assessore ha anche ricordato l’introduzione delle “seconde guide,” un’iniziativa che ha già portato a 450 adesioni e che permetterà di aumentare il numero complessivo di taxi operativi su più turni nell’arco delle 24 ore. Grazie a queste misure, si prevede un incremento del 20% nel numero di vetture circolanti, passando dai 7.700 taxi attuali a quasi 9.200 nei prossimi mesi.

Ha infatti dichiarato: “Con l’approvazione di questa delibera ci avviamo alla conclusione dell’iter burocratico e amministrativo che culminerà nei prossimi giorni con la pubblicazione del bando per il rilascio di 1000 nuove licenze taxi: un risultato molto importante per la città dopo 20 anni di attesa, soprattutto in vista dell’imminente Giubileo 2025.”

Procedure e tempistiche per l’assegnazione delle licenze

Una volta ricevuto il via libera dal Campidoglio, ci sarà un periodo di attesa di 60 giorni prima dell’avvio delle procedure di selezione. La conoscenza della lingua inglese sarà un criterio fondamentale per i candidati.

Le aspettative sulle tempistiche sono contrastanti: i sindacati prevedono che le prime licenze potrebbero essere assegnate entro gennaio, quando il Giubileo sarà già iniziato. Alcuni rappresentanti dei lavoratori temono ritardi ulteriori, e criticano l’amministrazione per la lentezza nel risolvere un problema che ha causato notevoli disagi agli utenti e danneggiato l’immagine della città, come dimostrato dalle lunghe file di turisti alla stazione Termini.