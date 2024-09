Fonte: 123RF Questa fotografia è stata scattata da Legambiente, che ha presentato a Roma il bilancio finale delle sue campagne estive Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2024

Si è recentemente concluso il viaggio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, ed è giunto il momento di fare un bilancio sullo stato di salute dei mari e dei laghi della Penisola. Questa estate 2024 ha evidenziato preoccupanti segnali di deterioramento ambientale.

A minacciare questi preziosi ecosistemi sono maladepurazione, scarichi abusivi e inquinamento. Tuttavia, una delle principali cause di preoccupazione è l’accelerata della crisi climatica. Le intense piogge estive hanno messo a dura prova i sistemi di depurazione, complicando ulteriormente la situazione.

Il risultato di questo monitoraggio è stato allarmante: su un totale di 394 punti campionati tra giugno, luglio e inizio agosto da Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2024 di Legambiente, in 19 regioni, ben il 36% dei punti è stato giudicato complessivamente “oltre il limite”. Di questi, 101 punti hanno ricevuto il giudizio di “Fortemente inquinato” e 39 punti sono stati classificati come “Inquinato”. La situazione appare particolarmente grave per lo stato di salute del mare, dove si registra in media un punto inquinato ogni 76 km di costa. Inoltre, il trend dei punti oltre il limite mostra una crescita lenta ma costante, passando dal 31% nel 2022, al 36% nel 2023 fino al 37% di quest’anno.

Questi dati sottolineano l’urgenza di intervenire con politiche efficaci per migliorare la qualità delle acque e affrontare le sfide ambientali che ci attendono.

Foci dei fiumi e corsi d’acqua: i punti più critici del monitoraggio ambientale 2024

Le foci dei fiumi, insieme ai canali e ai corsi d’acqua che sfociano in mare o nei laghi, continuano a rappresentare i punti più critici dal punto di vista ambientale. Questo è emerso chiaramente dai dati raccolti durante le campagne delle Golette di Legambiente. Su un totale di 394 prelievi complessivi, ben 47% (pari a 185 prelievi) sono stati effettuati proprio presso le foci dei fiumi. Di questi, una percentuale significativa, il 59% (109 su 185), ha ricevuto un giudizio di “oltre il limite” per quanto riguarda la qualità delle acque.

Di contro, i risultati sono stati decisamente migliori per i campioni prelevati nelle acque lacustri e marine situate sia in aree di maggior afflusso di bagnanti che in prossimità di punti critici. Solo il 14% di questi campioni (30 punti su 208) ha ricevuto un giudizio negativo secondo le analisi condotte dalle Golette, indicando che, almeno in queste zone, la situazione appare sotto controllo.

Un’importante novità di quest’anno è rappresentata dai 18 osservati speciali che sono stati monitorati da Goletta Verde e Goletta dei Laghi. Questi punti, noti per essere storicamente critici, sono distribuiti in 14 località lungo la costa e in 4 laghi (Maggiore, Orta, Trasimeno e Bolsena). Qui, tra marzo e giugno, Legambiente ha effettuato in media 3 prelievi aggiuntivi rispetto a quello ufficiale previsto durante le campagne, proprio per ottenere un quadro più preciso della situazione.

L’analisi di 45 campioni (32 lungo la costa e 13 nei laghi) ha rivelato che ben il 69% di essi presentava concentrazioni al di sopra dei limiti di legge anche nei mesi precedenti al periodo estivo, confermando la persistenza di problemi ambientali rilevanti.

Alla luce di questi risultati, Legambiente sta valutando se esistano i presupposti per presentare esposti alle autorità competenti e per richiedere un incremento dei monitoraggi e dei controlli in queste aree, al fine di tutelare la qualità delle acque e la salute degli ecosistemi.

Le cause dell’inquinamento delle foci dei fiumi

Perché le foci dei fiumi sono così inquinate? La risposta è complessa e coinvolge molteplici fattori, tra cui:

Scarichi urbani e industriali: spesso, i fiumi fungono da veri e propri collettori di acque reflue, portando con sé inquinanti di ogni tipo fino al mare. Questi scarichi possono includere sostanze chimiche, metalli pesanti e altri contaminanti pericolosi Agricoltura intensiva: l’utilizzo massiccio di fertilizzanti e pesticidi in agricoltura contamina le acque superficiali e sotterranee, che poi finiscono per sfociare nei fiumi. Questi prodotti chimici possono causare eutrofizzazione e danni agli ecosistemi acquatici Manutenzione inadeguata delle infrastrutture: reti fognarie obsolete e sistemi di depurazione inefficienti aggravano la situazione. La mancanza di manutenzione e aggiornamento delle infrastrutture può portare a perdite e scarichi non trattati direttamente nei corsi d’acqua

Questi fattori combinati contribuiscono a rendere le foci dei fiumi punti critici di inquinamento, con gravi conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica.

Goletta Verde: un allarme per il nostro mare e i nostri laghi

A scattare questa dettagliata fotografia dello stato di salute del Mediterraneo e dei bacini lacustri italiani è Legambiente, che ha presentato a Roma il bilancio finale delle sue campagne estive Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2024. Queste campagne, ormai giunte rispettivamente alla 38esima e 19esima edizione, sono state realizzate con il supporto di importanti partner come Conou e Novamont, insieme alla media partnership di Nuova Ecologia, e con il contributo aggiuntivo di Anev e Renexia per Goletta Verde.

Nel corso di quest’estate, le due Golette hanno svolto un monitoraggio approfondito sullo stato di salute del Mediterraneo e dei laghi italiani, grazie all’impegno di oltre 200 volontari e volontarie provenienti dai circoli di Legambiente attivi nelle varie regioni. Questi monitoraggi hanno permesso di raccogliere dati cruciali e di portare all’attenzione pubblica questioni di grande rilevanza, come il tema dell’eolico offshore, una risorsa energetica che rappresenta una grande opportunità per il Paese. Tuttavia, le campagne hanno anche messo in luce numerose criticità attraverso azioni di denuncia, chiamati blitz, contro gli attacchi portati da cemento illegale, speculazioni, abusivismo edilizio, trivellazioni e opere inutili.

Un esempio emblematico di queste iniziative è stato il blitz sul lago di Pergusa, che ha puntato i riflettori sulla grande emergenza siccità che affligge molte aree del Paese. Questo intervento ha sottolineato l’importanza di un’azione tempestiva e coordinata per affrontare le sfide ambientali e climatiche che stanno mettendo a dura prova l’ecosistema italiano.

In sintesi, il bilancio presentato oggi da Legambiente non solo offre una panoramica accurata delle condizioni ambientali attuali, ma sottolinea anche l’urgenza di interventi concreti e di una maggiore sensibilizzazione su temi cruciali per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale.

La crisi climatica mette a rischio i nostri mari e laghi