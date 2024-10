Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Aumento Iva sui rifiuti: di quanto aumenta

Il governo sta pensando di inserire in Manovra un aumento dell’Iva sui rifiuti conferiti in discarica. A partire dal 2025 la percentuale dovrebbe salire dal 10 al 22%. L’aumento mira a fare cassa attraverso la riduzione dei cosiddetti “sussidi ambientalmente dannosi” o SAD. La norma si concentra su due settori: la fiscalità delle auto aziendali e lo smaltimento inefficiente dei rifiuti.

Aumenta Iva rifiuti in discarica

Con l’aumento dell’Iva sui rifiuti il governo si propone di ridurre la dipendenza da pratiche di smaltimento poco sostenibili. La modifica, prevista nell’articolo 7 del disegno di legge, comporterà l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% a tutte le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il testo della Manovra 2025, questo aumento dell’IVA risponde all’obiettivo di eliminare un sussidio ambientale dannoso che contrasta con il principio dell’economia circolare. In particolare, le direttive europee stabiliscono che lo smaltimento in discarica dovrebbe essere considerato solo come ultima opzione.

Cosa sono i SAD?

I sussidi ambientalmente dannosi (SAD) rappresentano incentivi che riducono il costo di utilizzo di fonti fossili e di sfruttamento delle risorse naturali, incoraggiando attività economiche che danneggiano l’ambiente. Secondo un rapporto di Legambiente, nel 2022 l’Italia ha speso quasi 95 miliardi di euro in SAD, più del doppio dell’anno precedente, con un aumento del 50% delle voci di sussidi identificati. Un balzo che è stato principalmente guidato dalla crisi energetica e dalle misure governative adottate per affrontarla.

Negli ultimi 12 anni, la spesa per i SAD in Italia ha raggiunto un totale di 308,9 miliardi di euro. Una parte importante di questi sussidi è rappresentata dalla modulazione della fiscalità sulle auto aziendali, un settore in cui l’Italia si distingue come la peggiore in Europa per sussidi fossili.

Secondo uno studio di Transport & Environment, il governo italiano elargisce ogni anno 16,4 miliardi di euro in sussidi per le auto aziendali, tra cui tassazione dei benefit in kind, ammortamento del costo dei veicoli, detrazioni Iva e carte carburante.

I fringe benefit auto: come cambiano nel 2025

La Manovra 2025 introduce modifiche alla fiscalità delle auto aziendali, cercando di promuovere l’uso di veicoli elettrici e ibridi e di ridurre la dipendenza dalle auto a motore termico. L’articolo 7 della legge di Bilancio già citato si concentra proprio su questo aspetto. In particolare il comma 1 rende più onerosi i fringe benefit per le auto aziendali a benzina e diesel, mentre introduce vantaggi per quelle elettriche e ibride.

La legge prevede una rimodulazione della fiscalità sui fringe benefit, con tre nuovi scaglioni:

il 50% per qualsiasi mezzo

il 10% per i veicoli elettrici a batteria

il 20% per quelli ibridi plug-in

Attenzione: queste nuove disposizioni si applicheranno ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.

La modifica dell’articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi determina il peso delle auto aziendali nella formazione del reddito per i lavoratori dipendenti. Attualmente, il sistema prevede una percentuale crescente dal 25% al 60% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio.

Con l’introduzione delle nuove percentuali, il governo cerca di incentivare l’adozione di veicoli meno inquinanti, promuovendo una transizione verso un parco auto più ecologico e sostenibile.