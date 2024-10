La Venture Capital che investe nelle tecnologie per la transizione ecologica e la decarbonizzazione, verso l'obiettivo di Net Zero, raccoglie 55 milioni di euro

Fonte: 123RF La Venture Capital che investe nelle tecnologie per la transizione ecologica e la decarbonizzazione, verso l'obiettivo di Net Zero, raccoglie 55 milioni di euro

MITO Technology ha raggiunto un traguardo significativo nel suo impegno per un futuro sostenibile. Il primo closing di MITO Tech Ventures, un fondo di Venture Capital dedicato all’innovazione green, ha visto la raccolta di ben 55 milioni di euro.

Questa considerevole somma di denaro sarà destinata a finanziare startup e imprese all’avanguardia che sviluppano tecnologie innovative per accelerare la transizione ecologica e la decarbonizzazione. L’obiettivo ambizioso è quello di contribuire in modo concreto al raggiungimento delle ambiziose mete di Net Zero, ovvero un’economia a emissioni nette di carbonio pari a zero.

A guidare questo importante investimento sono stati due player di primaria importanza nel panorama finanziario italiano: Cdp Venture Capital, attraverso il Fondo Technology Transfer, e il Fei (Fondo europeo per gli investimenti). A questi si sono affiancati altri investitori di rilievo, tra cui Iren, Inarcassa e diversi Family Office, a testimonianza del crescente interesse del mercato verso le soluzioni sostenibili.

La strategia di investimento di MITO Tech Ventures è chiaramente orientata verso settori chiave per la transizione ecologica, quali l’ energia rinnovabile, l’ efficienza energetica, la mobilità sostenibile e l’ economia circolare. Il fondo selezionerà con cura le migliori realtà innovative, offrendo loro non solo capitali ma anche un prezioso supporto nella crescita e nello sviluppo.

Il successo del primo closing di MITO Tech Ventures rappresenta un segnale estremamente positivo per l’intero ecosistema dell’innovazione sostenibile in Italia. Dimostra infatti che esiste un crescente appetito per investimenti in tecnologie verdi e che il nostro Paese è pronto a giocare un ruolo da protagonista nella sfida della decarbonizzazione.

Investimenti per ridurre le emissioni di CO2 nel settore energetico e ambientale

La strategia di investimento di MITO Tech Ventures punta a realizzare circa 25 investimenti in tecnologie innovative mirate alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Questi interventi si concentreranno su settori cruciali come l’ energia, l’ ambiente, la costruzione di aree e ambienti, la mobilità e l’ industria pesante. La maggior parte degli investimenti sarà destinata all’Italia, con un occhio di riguardo anche per alcuni Paesi europei selezionati.

Il target di raccolta è fissato a 90 milioni di euro, con un hard-cap previsto di 120 milioni di euro, un obiettivo ambizioso che dimostra l’importanza delle sfide ambientali e tecnologiche che il fondo si propone di affrontare.

Finora, il fondo ha raccolto impegni per 55 milioni di euro, con investimenti sottoscritti da Cdp Venture Capital attraverso il Fondo Technology Transfer e dal Fei (Fondo europeo per gli investimenti). A questi due anchor investor si sono affiancati altri attori di spicco, tra cui Iren S.p.a., leader italiano nel settore multiservizi, Inarcassa e vari Family Office, molti dei quali sono attivi negli investimenti impact, a testimonianza dell’importanza attribuita agli investimenti sostenibili.

L’iniziativa di MITO Tech Ventures conferma il crescente interesse verso l’innovazione tecnologica come leva per la transizione ecologica e la decarbonizzazione, posizionando l’Italia e i Paesi europei coinvolti al centro di questa rivoluzione green.

L’Italia come leader globale nell’innovazione sostenibile

La straordinaria capacità dell’Italia nel campo delle tecnologie per l’innovazione sostenibile rappresenta un potenziale enorme per il Paese. Se adeguatamente supportata e tradotta in startup di successo, questa capacità può proiettare l’Italia tra i leader globali nel settore della sostenibilità.

MITO Tech Venture si impegna attivamente in questa direzione, fornendo un sostegno mirato a team fondatori tecnologicamente solidi, in grado di sviluppare soluzioni innovative capaci di trasformare le sfide ambientali in opportunità concrete per una crescita sostenibile. L’idea centrale è che le tecnologie avanzate, quando accompagnate da un forte spirito imprenditoriale, possano non solo affrontare questioni critiche come il cambiamento climatico, ma anche generare valore economico e nuove opportunità di lavoro.

l focus di MITO Tech Venture è quello di creare un ecosistema imprenditoriale capace di posizionare l’Italia come protagonista nell’arena internazionale, sfruttando al massimo il potenziale tecnologico del Paese e guidando il passaggio verso un’economia più verde e sostenibile. Questa strategia non mira solo a rispondere alle esigenze immediate della transizione ecologica, ma a fare dell’Italia un modello di innovazione nel lungo periodo.

L’impegno del fondo si configura quindi come un catalizzatore per lo sviluppo di soluzioni che, oltre a ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica, possono creare un impatto positivo e duraturo sull’ecosistema globale.

Strategia di investimento e obiettivi di MITO Tech Ventures

La strategia di investimento del nuovo fondo MITO Tech Ventures mira a realizzare circa 25 investimenti in tecnologie innovative finalizzate alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Questi investimenti saranno concentrati in settori chiave come il campo energetico e ambientale, la costruzione di aree e ambienti, la mobilità sostenibile e l’ industria pesante. Il fondo ha un forte focus sull’Italia, pur riservando attenzione anche a Paesi europei selezionati.

Il target di raccolta del fondo è fissato a 90 milioni di euro, con un hard-cap di 120 milioni di euro, una cifra che testimonia l’ambizione del progetto. Un aspetto distintivo di questo fondo è che il carried interest riservato al team di investimento sarà direttamente collegato al raggiungimento di obiettivi quantificati di impatto ambientale, garantendo che i risultati non siano solo finanziari, ma anche allineati agli obiettivi di sostenibilità.

Il fondo è composto da un team eterogeneo con competenze complementari che spaziano dal trasferimento tecnologico alla finanza per l’innovazione, dalla valorizzazione della proprietà intellettuale fino al sostegno nel business development e nello scaleup di imprese tecnologiche. Questo mix di competenze permette al fondo di fornire non solo risorse economiche, ma anche un supporto manageriale completo, dalle relazioni con la comunità finanziaria nazionale e internazionale fino alla governance.

MITO Tech Ventures offre dunque un sostegno a 360 gradi alle nuove imprese, fin dalle fasi embrionali, facilitando la conversione dei risultati della ricerca scientifica in startup e scaleup di successo. Le competenze del team sono uno degli asset chiave: un gruppo che comprende esperti come Andrea Basso, Alberto Calvo, Michele Costabile, Francesco De Michelis, Massimiliano Granieri, Leonardo Massa e Valentina Sesti.

Questi professionisti sono in grado di fornire un’ampia gamma di competenze che spaziano dalla creazione di valore tecnologico all’accelerazione della crescita delle imprese. Il supporto offerto va ben oltre il semplice investimento finanziario, includendo l’accompagnamento nello sviluppo manageriale e strategico delle aziende coinvolte, favorendo così la crescita di un ecosistema di imprese innovative pronte ad affrontare le sfide della transizione ecologica.

Il nuovo fondo per accelerare l’innovazione sostenibile

MITO Tech Ventures rappresenta il secondo fondo lanciato da MITO Technology, rafforzando il suo impegno verso l’ innovazione sostenibile. Il primo fondo, Progress Tech Transfer, è stato inaugurato nel 2018 con un focus specifico sulle tecnologie per la sostenibilità. Grazie alla sua efficace strategia di investimento, Progress Tech Transfer ha chiuso il periodo di investimento in anticipo rispetto alle previsioni, dimostrando il crescente interesse verso le soluzioni innovative nel campo della sostenibilità.

Le startup sostenute dal primo fondo sono oggi in fase di scaleup, avendo attratto nuovi capitali da investitori nazionali e internazionali, un segnale della solidità delle imprese partecipate e della validità delle tecnologie sviluppate. Questo successo ha posto le basi per il lancio di MITO Tech Ventures, con l’obiettivo di replicare e ampliare i risultati ottenuti, investendo in nuove startup che possano contribuire alla transizione ecologica.

Tra gli investitori che hanno preso parte a questo primo closing si distinguono nomi di rilievo, oltre a Cdp Venture Capital, attraverso il Fondo di Fondi Technology Transfer, e il Fondo Europeo degli Investimenti. Al loro fianco troviamo Iren, importante player italiano nel settore multiservizi, Inarcassa, e vari Family Office, tra cui quelli della famiglia Di Amato, di Luca Larcher e di Mirna Marovic. Marimo Holding, anch’essa coinvolta, conferma il forte interesse da parte del mondo finanziario verso le tecnologie green e il loro potenziale di crescita.

L’adesione di investitori così qualificati evidenzia la fiducia riposta nel modello di investimento di MITO Technology, che combina supporto finanziario con competenze manageriali, offrendo un ecosistema favorevole alla crescita delle startup innovative. Questa formula vincente permette alle imprese di sviluppare soluzioni concrete per affrontare le sfide della sostenibilità, promuovendo un’ economia più verde e competitiva.

Con il lancio di MITO Tech Ventures, MITO Technology continua a consolidare il suo ruolo di protagonista nel panorama dell’innovazione sostenibile, creando opportunità per le imprese emergenti e favorendo la loro crescita in mercati internazionali.

Un ecosistema di innovazione green che guida il futuro

MITO Tech Ventures è un catalizzatore per la crescita di un ecosistema di startup italiane all’avanguardia, focalizzate sullo sviluppo di tecnologie sostenibili per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo. Grazie al sostegno di MITO, queste imprese stanno rivoluzionando settori chiave come l’ energia, l’ambiente, l’industria e la mobilità. Il portafoglio di MITO Tech Ventures include realtà promettenti come: