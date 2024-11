Alla fine di novembre, in Australia, 170sono stati arrestati dalla polizia per aver bloccato l'ingresso del porto di Newcastle, a nord di Sydney. Questa è solo l’ultima trovata, l’ultimo tentativo di sensibilizzare sul tema dell’inquinamento e del cambiamento climatico . Per imporsi all’attenzione di politici, istituzioni e cittadini, infatti, gli attivisti di diversi gruppi hanno dato vita, in questi ultimi temi, a, strane, molte delle quali hanno fatto arrabbiare qualcuno o hanno portato altri a chiedersi: “A che serve?”. Ecco alcuni esempi.