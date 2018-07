Una vetrina con vista (e reputazione da difendere)

editato in: da

Per le aziende è sempre più importante avere un’adeguata presenza sul web. Ricordate i 15 minuti di celebrità cui ognuno, secondo l’artista pop Andy Wharol, avrebbe aspirato in futuro? Oggi possiamo dire, senza paura di essere smentiti, che quel quarto d’ora di celebrità si è trasformato in un quarto d’ora di visibilità, meglio ancora se in prima pagina di Google. Per un sito web, e per chi lo gestisce, riuscire a scalare le posizioni della pagina dei risultati di un motore di ricerca è di fondamentale importanza per guadagnare nuovi visitatori senza esser costretti a investire in inserzioni pubblicitarie online.

Un obiettivo ancora più importante per le piccole realtà produttive e commerciali che spesso non hanno molte risorse, professionali ed economiche, da dedicare alla SEO e all’ottimizzazione dei siti web per i motori di ricerca. Anzi, molto spesso capita che le piccole e piccolissime imprese rinuncino a realizzare un sito web, istituzionale o di vetrina che sia, preferendo creare una Pagina Facebook, gratuita e più semplice da gestire.

Una scelta, però, che limita fortemente la possibilità di ottenere i propri “15 minuti di visibilità” e che, soprattutto, finisce con l’influire negativamente sulle chance di creare un e-commerce di successo. I motori di ricerca, infatti, hanno un peso sempre maggiore nel customer journey e nell’individuazione dei prodotti da acquistare, sia online sia nei negozi fisici. Merito delle tante recensioni e opinioni che si possono trovare online: come emerge dai report di BrightLocal, società di consulenza con base a Londra specializzata in search marketing e SEO, ben l’84% di chi compra online consulta recensioni di altri utenti, ritenendole particolarmente affidabili.

Per le PMI però ci sono soluzioni “chiavi in mano”, che consentono anche alle realtà più piccole di creare e gestire il proprio “avamposto” online, come ad esempio la gamma di soluzioni pensate per l’ecommerce di TIM Business.

Come guadagnare visibilità online e far crescere le vendite

Le aziende, qualunque sia la loro dimensione, dovrebbero quindi pianificare un intervento organico sulla Rete, che coniughi la strategia social – e quindi la Pagina Facebook ufficiale – con una presenza sul web, divenuta ormai fondamentale e necessaria. Fortunatamente, anche le piccole e piccolissime imprese possono guadagnare visibilità online sfruttando uno dei tanti strumenti – piattaforme di pubblicazione o piattaforme per creare ecommerce – che la Rete mette a disposizione.

Soluzioni come Vetrina Power di TIM Business, ad esempio, una piattaforma di gestione unica che consente di aggiornare e monitorare sia i profili social, sia il portale web aziendale. A questo si unisce la possibilità di mettere in atto operazioni di remarketing inviando SMS e messaggi di posta elettronica agli utenti che avranno lasciato i loro dati. Un modo per accentrare il controllo e risparmiare sia sui tempi di gestione/pubblicazione, sia sui costi umani ed economici della comunicazione aziendale.

TIM Business mette a disposizione delle micro e delle piccole aziende o realtà commerciali anche altre soluzioni per guadagnare visibilità online o rafforzare la propria posizione sul web. Con il servizio Web&You, ad esempio, si ha a disposizione una piattaforma modulare per la creazione di siti web dedicati alle PMI, che consente di migliorare la propria presenza online grazie anche al setup di ottimizzazione SEO (acronimo di Search Engine Optimization, la “disciplina” che aiuta a scalare le posizioni nella pagina dei risultati dei motori di ricerca). Se al portale web si volesse affiancare anche un servizio di commercio elettronico, si può scegliere TIM e-commerce easy, una piattaforma per la creazione e la gestione di un negozio online facilmente integrabile con le altre soluzioni TIM Business e, soprattutto, gestibile senza grosse difficoltà. Dopo il primo setup, infatti, inserire le nuove schede prodotto e monitorare l’andamento delle vendite sarà semplice e alla portata di chiunque.

In collaborazione con TIM