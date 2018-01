Regali San Valentino per chi lavora in ufficio

Il vostro compagno o la vostra compagna lavorano in ufficio, o hanno una scrivania in cui trascorrono la maggior parte della giornata? Su Troppotogo trovate originali regali San Valentino … a portata di budget!

L’aspirapolvere da scrivania

La vostra dolce metà ama sgranocchiare cracker e biscotti mentre lavora al computer? Il regalo giusto per lei è R2D2 Cleaner, un’aspirapolvere da scrivania che è la versione ridotta del droide di Star Wars. Alto solo 12 centimetri, è alimentato a USB e raccoglie polvere e briciole, facendosi strada tra i tasti della tastiera. Per svuotarlo, basta rimuovere la testa.

La lunchbox in silicone

La vostra compagna è solita pranzare alla scrivania, e spesso ripiega su di un panino ordinato al bar sotto l’ufficio? Regalandole la lunchbox Compleat in silicone non avrà più scuse: capiente e lavabile in lavastoviglie, permette di trasportare – in sicurezza e con stile – alimenti di ogni tipo. Così, mangiare qualcosa di sano cucinato a casa avrà una marcia in più. A tutto vantaggio della salute, e del portafoglio.

Lo scalda-tazze USB

Chi è solito consumare la propria tazza di caffè americano (oppure di tè o di tisana) al computer, lo sa: dopo un po’, la bevanda si raffredda e addio gusto. Soprattutto, se nel mezzo del nostro attimo di relax arriva il capo con una commessa urgente, o una telefonata a cui non si può rispondere. La soluzione? Lo scalda-tazza USB. Che mantiene la tazza ad una temperatura di 50° e, con la sua forma di vinile, regala anche un tocco vintage alla scrivania.

Il ventilatore da scrivania

Avete un compagno particolarmente caloroso? Oppure, nel suo ufficio, l’aria condizionata è una sorta di miraggio? Dimostrategli di prendervi cura di lui, regalandogli il ventilatore USB da scrivania. Realizzato in bronzo, ha un design anni Cinquanta e un cavo lungo un metro. Basta collegarlo al proprio computer, ed ecco che la sua piacevole brezza sconfiggerà la calura.

Le graffette a fenicottero

Siete in cerca di un piccolo pensiero per la vostra fidanzata, che faccia una splendida figura ma che costi poco poco? Le graffette a forma di fenicottero sono quello che fa per voi! Sono esotiche, tropicali, e sono capaci di portare un tocco di allegria anche sulla più ordinata delle scrivanie.