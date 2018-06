Italia paradiso dei viaggiatori in treno: a dirlo sono i tedeschi

editato in: da

“Un servizio clienti impeccabile, che Deutsche Bahn può solo sognare: ogni 2 minuti un addetto alle pulizia passa nei vagoni e fa scomparire con discrezione i rifiuti”. Questo il giudizio di Der Spiegel, il principale settimanale tedesco, in un lungo articolo sullo stato delle ferrovie italiane.

Sembra incredibile, ma gli intransigenti tedeschi hanno espresso parole di apprezzamento per Trenitalia e la situazione dei treni nel nostro Paese.

L’articolo parla di treni puntuali, veloci e puliti e definisce l’Italia addirittura il “paradiso dei viaggiatori in treno”. Grande soddisfazione anche per la prenotazione gratuita del posto: “La prenotazione è obbligatoria e inclusa nel prezzo. Il personale si impegna affinché tutti si trovino a loro agio. Il controllore e il personale di bordo risultano ben curati e amichevoli, carrelli con bevande calde, fredde e snack circolano tra i binari. Immaginiamoci dunque delle Ferrovie che rispondono al loro dovere: portare alla meta i cittadini sprovvisti di patente di guida e convincere i guidatori ad abbandonare l’auto per un viaggio più breve, più rilassato e più conveniente. Tutto ciò si trova in Italia”.

Ovviamente, a godere delle parole encomiabili dei tedeschi è solo il servizio Alta Velocità, con i suoi “sedili ergonomici, prese di corrente per ricaricare gli smartphone, schermi informativi e velocità di crociera di 300 km/h”.

Der Spiegel fa notare anche che i prezzi dei biglietti ferroviari in Italia sono tra i più bassi d’Europa e spiega che, quasi sicuramente, i motivi della grande efficienza dell’Alta Velocità di Trenitalia sono da ricercare nella concorrenza di Italo-NTV, che ha spinto l’azienda a perfezionare l’offerta nei confronti dei propri clienti e ad abbassare i prezzi.

E i ritardi, da sempre punto dolente delle ferrovie italiane? Il settimanale ha parole di elogio anche per la gestione di inconvenienti: “In caso di ritardo, Trenitalia offre semplici soluzioni di rimborso a partire dai 30 minuti, per cui è possibile fare richiesta comodamente online”.

Insomma, sembra proprio che i tedeschi si siano letteralmente innamorati dei nostri treni e della gestione delle nostre ferrovie.