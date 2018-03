Cassazione, le sentenze più interessanti e curiose

I Giudici della Suprema Corte danno ragione ad un'azienda che aveva licenziato un dipendente che usava ripetutamente il pc per giocare durante l'orario di lavoro.La Cassazione ha accolto il ricorso della società contro un verdetto della Corte d'appello di Roma e adesso il dipendente rischia il licenziamento . Per la Suprema Corte è"dunque illogica" la motivazione della sentenza d'appello "che lamenta indicazione specifica delle singole partite giocate, essendo il lavoratore posto in grado di approntare le proprie difese anche con la generica contestazione di utilizzare in continuazione, e non in episodi specifici isolati, il computer aziendale".