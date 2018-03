Anche conosciuto come ponte Calatrava dal nome dell'architetto spagnolo che l'ha progettato. La Corte dei conti ha riscontrato "comportamenti colpevoli del progettista e del direttore dei lavori". In pratica con la pioggia i gradini diventano scivolosi e fanno "strage" di turisti. Il danno quantificato per lo Stato è di 3,5 milioni di euro.