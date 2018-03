Carburanti, i prezzi di benzina e gasolio per i prossimi giorni

Luca Squeri, Presidente Nazionale di FIGISC CONFCOMMERCIO per i prossimi giorni prevede una: "Nella settimana la quotazione della benzina ha guadagnato 2,9 cent/litro e quella del gasolio ne ha, invece, persi 1,1. La quotazione del greggio, aggiornata alla chiusura di ieri, è diminuita leggermente rispetto allo scorso fine settimana, per di più rispetto ad un cambio euro/dollaro non brillante, attestandosi sugli 83 euro/barile rispetto agli 84 scorso venerdì. Rispetto alle dinamiche contraddittorie dei prodotti sul Mediterraneo i prezzi alla pompa da venerdì scorso hanno registrato una flessione di circa 0,8 cent/litro per la benzina e di 0,4 cent/litro per il gasolio, entrambe maturate solo tra ieri ed oggi. In un mese esatto (dal 22 febbraio), le quotazioni internazionali dei prodotti sono scese di -3,9 cent/litro per la benzina e di -4,6 per il gasolio, mentre i prezzi alla pompa sono scesi di -3,0 cent/litro per la benzina e di -3,4 per il gasolio. Sussistono le condizioni per unadei prezzi nei prossimi giorni, con variazioni in meno diper ciascun prodotto".