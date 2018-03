Prezzi dei carburanti giù, ma non per gli automobilisti italiani. Ecco perchè

In un paio di settimane le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono calate sensibilmente, ma non altrettanto hanno fatto i prezzi alla pompa. I numeri sono semplici: all'inizio del mese, sul mercato del Mediterraneo, mille litri di benzina venivano scambiati a 548 euro, altrettanti di gasolio a 564. Giovedì scorso, dopo l'ultimo scossone, le quotazioni erano scese di 86 e 62 euro, a 462 e 502 euro. Significa flessioni del 16 e dell'11%.

Di questo clamoroso calo, tuttavia, gli automobilisti non se ne sono praticamente accorti. Le medie ponderate nazionali in modalità servito erano a 1,819 e 1,713 euro al litro il primo di ottobre e giovedì a 1,785 e 1,678. La verde è scesa meno del 2%, ed anche meno del diesel.