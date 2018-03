F-35 Lightning II, il caccia delle polemiche

Il Lockheed Martin F-35 Lightning II è un caccia multiruolo di 5ª generazione monoposto, a singolo propulsore, con ala trapezoidale con caratteristiche stealth, che può essere utilizzato per supporto aereo ravvicinato, bombardamento tattico e missioni di superiorità aerea. [fonte: Wikipedia]

Nella foto, il caccia F-35 Lightning II in arrivo alla Edwards Air Force Base, in California, per cominciare il programma di voli test.