Maxi assunzioni in Poste Italiane: si cercano consulenti e portalettere in tutta Italia

Maxi assunzioni in Poste Italiane. Poste infatti ha avviato le selezioni per inserire nel proprio organico persone con diverse qualifiche in tutta Italia.

In particolare, si ricercano consulenti finanziari e portalettere. Ma vediamo nel dettaglio le posizioni e i requisiti richiesti.

Poste Italiane assume consulenti finanziari

Posizione

Poste cerca per questa posizione brillanti laureati da inserire come consulenti finanziari nella rete di uffici postali per attività di promozione e vendita di servizi finanziari e assicurativi.

Chi supera il processo di selezione viene inserito con un contratto di apprendistato professionalizzante e coinvolto in percorsi di affiancamento e formazione per sviluppare competenze trasversali e tecnico-specialistiche.

Requisiti

Il candidato ideale possiede:

ottime capacità di comunicazione e di relazione

ha voglia di mettersi in gioco

entusiasmo nel misurarsi con obiettivi commerciali sfidanti

possiede inoltre un’ottima conoscenza del pacchetto Office con i quali organizza efficacemente le sue attività.

Domanda

Candidature entro il 31 dicembre 2021 qui.

Poste Italiane assume portalettere

Posizione

Non sono richieste conoscenze specialistiche.

Si offre contratto a tempo determinato a decorrere da settembre 2021, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

Requisiti

diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 (non saranno prese in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio

patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale

per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Come funziona la selezione

La Regione o le Province di assegnazione saranno individuate nell’ambito delle Aree Territoriali in base alle esigenze aziendali.

E’ possibile indicare una sola area territoriale di preferenza, ed essere coinvolti nel processo di selezione solo se in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Potete ricandidarvi anche nel caso in cui abbiate aderito ad un precedente annuncio senza essere stati contattati.

L’avvio dell’iter di selezione viene anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste Italiane e potrà avvenire secondo due modalità:

convocazione presso una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di ragionamento logico

una mail all’indirizzo di posta elettronica (verificando anche nella cartella spam) che indicherete in fase di adesione al presente annuncio. L’e-mail sarà spedita dalla Società Giunti OS “info.internet-test@giuntios.it” incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) e conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Eventuali richieste di chiarimenti sulla selezione non dovranno essere inviate alla Società Giunti OS ma esclusivamente all’indirizzo evidenziato nel testo della mail.

Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale sia in sede sia svolto via mail), potranno essere contattati dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede:

un colloquio

la prova d’idoneità alla guida del motomezzo, che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.

Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

Sedi di lavoro

Lombardia

Piemonte

Valle d’Aosta

Liguria

Veneto

Trentino Alto Adige

Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna

Marche

Toscana

Umbria

Domanda

Candidature entro il 5 settembre 2021 qui.