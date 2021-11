Ikea assume in tutta Italia: tutte le posizioni aperte (full e part time)

Ikea assume in tutta Italia. Un’ottima notizia per i tantissimi giovani e meno giovani che cercano interessanti opportunità di carriera, sia full time che part time, per diversi ruoli.

Ikea, dall’arredamento alla moda

Il colosso svedese dei mobili low cost è stato fondato da Ingvar Kamprad nel 1943. Nata come piccola azienda che vendeva tramite un catalogo per corrispondenza nella cittadina svedese di Älmhult, circondata dalle foreste, Ikea oggi è un brand di arredamento per la casa globale e offre design, comfort e prezzi accessibili.

Ikea si è lanciata anche nella moda. L’azienda ha appena presentato la sua prima collezione streetwear: la Capsule Collection EFTERTRÄDA è già disponibile sul mercato italiano dal 14 ottobre. Semplici, iconici e funzionali, i capi EFTERTRÄDA nascono direttamente dai valori fondanti della filosofia Ikea.

Un premio ai dipendenti per la pandemia

Non solo. Proprio alcuni giorni fa Ikea Italia ha fatto parlare di sé per un’altra lodevole iniziativa. Il gruppo ha annunciato che riconoscerà agli oltre 7mila co-worker, indipendentemente dal ruolo ricoperto, un premio di circa 4,3 milioni di euro per il loro impegno durante il periodo della pandemia.

Il riconoscimento è parte del premio globale di 110 milioni di euro che Ingka Group, il più grande retailer Ikea, distribuirà nei 32 mercati in cui opera con i suoi 170mila lavoratori.

“Siamo felici di poter dare oggi questo annuncio, a tutti i co-worker di Ikea Italia va il mio più sentito ringraziamento per quello che abbiamo realizzato insieme”, ha detto Asunta Enrile, Country Retail Manager & Country Sustainability Officer di Ikea Italia. “Abbiamo superato sfide incredibili, abbiamo dimostrato di riuscire ad essere flessibili, accelerando le vendite online e adattando i negozi per operare in sicurezza e soddisfare le richieste dei nostri clienti. Non avremmo mai potuto fare tutto ciò senza il coraggio, la dedizione e lo spirito d’iniziativa dei nostri co-worker che hanno contribuito a realizzare la nostra ambizione di rendere migliore la vita in casa di milioni di italiani, proprio quando ne avevano più bisogno”.

Quanto guadagna un dipendente Ikea

Ora Ikea assume anche e sono tantissime le posizione aperte in tutta Italia. Ma quanto guadagna un dipendente Ikea? Il guadagno medio con Ikea varia in base al ruolo ricoperto nell’azienda, al contratto di lavoro e all’esperienza che si ha.

Lo stipendio mensile come dipendente Ikea Italia varia tra i 582 ai 1.283 euro netti al mese. La retribuzione media per la professione di manager è invece di 50mila euro l’anno.

Le offerte di lavoro in Italia

Ma vediamo nel dettaglio alcune delle offerte di lavoro più interessanti:

IKEA Food Team Assistant

Piacenza, Emilia-Romagna

Full Time

Sesto Fiorentino, Toscana

Intern

Genova, Liguria

Intern

Genova, Liguria Intern Internship Food & Restaurant

Genova, Liguria

Full Time

Genova, Liguria Full Time Business Developer, Food Logistics Services

Assago, Lombardia

Full Time

Assago, Lombardia Full Time Supply Planner, Appliances Team

Assago, Lombardia

Full Time

Assago, Lombardia Full Time Stage Progettazione e Vendita

Sesto Fiorentino, Toscana

Intern

Casalecchio di Reno, Emilia-Romagna

Intern

Casalecchio di Reno, Emilia-Romagna Intern Silo Technician

Piacenza, Emilia-Romagna

Full Time

Piacenza, Emilia-Romagna Full Time Kitchen Production Responsible

Padova, Veneto

Full Time

Padova, Veneto Full Time Stage area Vendita

Rimini, Emilia-Romagna

Intern

Villesse, Friuli Venezia Giulia

Full Time

Carugate, Lombardia

Intern

Afragola, Campania

Intern

Collegno, Piemonte

Part Time

Parma, Emilia-Romagna

Part Time

Genova, Liguria

Part Time

Casalecchio di Reno, Emilia-Romagna

Part Time

Collegno, Piemonte

Part Time.

L’elenco completo e sempre aggiornato di tutte le posizioni aperte in Ikea Italia le trovate qui.