Giugno mese di concorsi: INPS, Bankitalia, Rai, Esercito ecc. Le info

Per chi sta provando da tempo a inserirsi nel pubblico, o ci vuole provare per la prima volta, giugno è senz’altro il mese giusto: sono numerosi infatti i concorsi pubblici banditi nella Pubblica amministrazione nei settori più diversi, che porteranno all’assunzione di ben 7mila persone.

Le selezioni sono rivolte a figure professionali diverse, sia diplomati che laureati e in alcuni casi persino con solo licenza media. Per la maggior parte dei ruoli non serve esperienza. L’inquadramento previsto è assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato presso enti locali, regioni, comuni e ministeri.

Il sito specializzato TiConsiglio ha elaborato una utilissima sintesi dei concorsi più interessanti in scadenza a giugno 2022, considerando quelli con il maggior numero di posti di lavoro, indetti dai principali enti pubblici. Eccoli.

Polizia di Stato: 1381 posti per allievi agenti

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha indetto il concorso 2022 della Polizia di Stato per Allievi agenti. Il bando è finalizzato alla copertura di 1381 posti e riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo (VFP1, VFP4).

La selezione pubblica è rivolta a giovani candidati diplomati. Gli interessati alla procedura concorsuale devono presentare la domanda di partecipazione entro il 20 giugno 2022.

Info e candidature qui.

Vigili del Fuoco: 27 posti per vice direttori

Come riporta nel dettaglio TiConsiglio, il Ministero dell’Interno ha pubblicato un bando di concorso finalizzato alla copertura di 27 posti di lavoro per l’accesso alla qualifica di vice direttori logistico-gestionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La selezione pubblica è rivolta a civili, in particolare candidati laureati in ambito giuridico ed economico. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 27 giugno 2022.

Info e candidature qui.

Concorso VFP4 Esercito, Aeronautica, Marina: 2275 posti

Fino al 16 giugno è anche possibile iscriversi al concorso per il reclutamento di Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale presso l’Esercito, l’Aeronautica e la Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto.

A bando ci sono ben 2275 posti per VFP4, selezione rivolta ai Volontari VFP1 in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma.

Info e candidature qui.

Esercito: 28 atleti volontariI VFP4

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso per l’accesso di 28 atleti volontari VFP4 al Centro sportivo dell’Esercito Italiano.

Il bando per Atleti dell’Esercito prevede una selezione per titoli ed è possibile candidarsi fino al 13 giugno 2022.

Info e candidature qui.

Presidenza della Repubblica: 20 Coadiutori amministrativi

Molto ambito anche il concorso per coadiutori amministrativi in prova nel ruolo della carriera esecutiva amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

La selezione, finalizzata alla copertura di 20 posti di lavoro, è rivolta a diplomati. Possibile presentare la domanda entro il 9 giugno 2022.

Info e candidature qui.

CONSOB: 10 posti per amministrativi

La CONSOB, Commissione Nazionale per le società e la borsa, ha bandito due concorsi pubblici per nuove assunzioni di profili amministrativi. Si prevede, in totale, la copertura di 10 posti di lavoro a tempo indeterminato da distribuire presso le sedi di Roma e Milano.

I titoli di studio richiesti per accedere sono la licenza media o il diploma. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 23 giugno 2022.

Info e candidature qui.

INPS: 3014 operatori call center

Oltre 3mila poi i posti disponibili all’INPS per ricoprire il ruolo di operatori di contact center. Atteso concorso, spiega TiConsiglio, per internalizzare i lavoratori che già operavano per l’INPS in società esterne private.

Le assunzioni prevedono contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ecco in questa pagina tutte le informazioni sui requisiti, le modalità di selezione, come fare domanda e il bando per operatori contact center INPS da scaricare.

Info e candidature qui.

Banca d’Italia: tecnici

Tra i più interessanti concorsi pubblici del periodo c’è quello della Banca d’Italia per assunzioni di tecnici nel campo dei sistemi di sicurezza e della supervisione.

La selezione pubblica, rivolta a candidati in possesso di diploma o laurea ed esperienza, prevede l’impiego delle risorse mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 14 giugno 2022.

Info e candidature qui.

AGEA: 7 + 11 posti per funzionari

L’AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha indetto due concorsi pubblici per funzionari in vari ambiti. Si selezionano 7 laureati area C posizione economica C1, da impiegare mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 16 giugno 2022.

Tra i concorsi in scadenza c’è anche quello del 13 giugno per 11 posti di lavoro per funzionari in vari ambiti. Le assunzioni saranno con contratti a tempo indeterminato e pieno. Il titolo di studio richiesto è la laurea.

Info e candidature qui.

RAI: 85 diplomati come tecnici della produzione

Anche la Rai ha indetto un concorso molto atteso, rivolto a diplomati e finalizzato alla copertura di 85 posti di lavoro per tecnici della produzione in varie città d’Italia.

I candidati dovranno essere under 30. Previsto contratto di apprendistato professionalizzante. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 16 giugno 2022.

Info e candidature qui.