Ferrero, Barilla ed Enel: le grandi aziende italiane che assumono (laureati e non)

editato in: da

Ferrero, Barilla ed Enel cercano nuovo personale da assumere all’interno dei loro comparti in Italia: le posizioni aperte sono diverse e si rivolgono a laureati e diplomati.

Tre grandi aziende, tante le opportunità di carriera. Vediamo nello specifico chi, come e quando ci si può candidare.

Ferrero, le posizioni aperte

Sul sito Ferrero (alla sezione Ferrero Careers>>>Lavora con noi) vengono periodicamente pubblicati annunci di lavoro – nuovi e in scadenza – per i quali gli utenti registrati possono sempre candidarsi. Il portale permette di affinare la ricerca distinguendo funzione lavorativa, tipo di contratto e località.

Trattandosi di una multinazionale, Ferrero ha diverse sedi anche all’estero (praticamente quasi in tutto il mondo), ma non mancano le opportunità di carriera in Italia, dove attualmente le posizioni aperte sono 34. Nello specifico:

19 annunci di lavoro sono stati pubblicati per la sede Alba, in Piemonte;

3 annunci di lavoro sono stati pubblicati per la sede di S.Angelo dei Lombardi e 7 per la sede di Pozzuolo Martesana, in Lombardia;

4 annunci di lavoro sono stati pubblicati per la sede di Balvano e 1 per la sede di Potenza, in Basilicata.

Per la sede di Alba, in Piemonte, Ferrero ricerca:

Operai di stabilimento;

Manutentore Meccanico ed Elettronico;

Shift Operative Leader;

Server and Storage Specialist;

Consumer Shopper Understanding Specialist;

Procurement Category Manager;

Technical Patent Office Specialist;

Asset&MRO portfolio and Masterdata Specialist;

Product integrity recipes specialist;

Master Data Architect Operations;

Brand Manager;

Legal Counsel;

R&D RM Milk & Eggs Manager;

Chemical Laboratory Analyst;

Primary Packaging Manager;

Responsabile di Turno di Manutenzione;

General Ledger;

Trade&Shopper Marketing Specialist;

candidati per internship (stage) in Accounting.

Per la sede di S.Angelo dei Lombardi, in Lombardia, Ferrero ricerca:

Shift Operative Leader;

Addetti manutenzione Elettronica (per i quali sono stati pubblicati due annunci diversi);

Operai di stabilimento.

Per la sede di Pozzuolo Martesana, in Lombardia, Ferrero ricerca:

Shift Operative Leader;

Addetto Utilities;

Tecnico Manutentore Elettronico;

Addetto Magazzino Automatico;

Maintenance Op Team Responsible (RMT);

Manutentori meccanici;

Operai di stabilimento.

Per la sede di Balvano, in Basilicata, Ferrero ricerca:

Junior Industrial Controller;

Industrial Supply Chain: Shift Warehouse Leader;

Junior Process Technology;

Operai di fabbrica.

Per la sede di Potenza, in Basilicata, Ferrero ricerca:

Addetto alla manutenzione elettrica.

In ogni caso, sul sito dell’azienda è anche presente il form “candidatura spontanea” per studenti, neolaureati e professionisti esperti, che permette di inviare il proprio curriculum al reparto risorse umane in qualsiasi periodo dell’anno e per qualsiasi posizione (anche non ufficialmente aperta).

Barilla, le posizioni aperte

Diverse le opportunità di lavoro consultabili anche sul sito Barilla alla sezione “Lavora con noi” di Barilla Group. Attualmente le posizioni aperte in Italia riguardano per lo più la ricerca di profili specializzati.

In particolare, per la sede di Parma Barilla ricerca: Cybersecurity Regional Professional; IT Security Plants Professional; Customer Service Analyst (con contratto temporaneo di 12 mesi); Cyber Security Professional; Capoturno / Shift Leader per la sede di Pedrignano (PR); Mechanical Project Engineer e Automation Project Engineer.

Per la sede di Novara, invece, l’azienda è alla ricerca di un Process Improvement Line Leader, mentre per quella di Cremona c’è una posizione aperta come Process Improvement Line Leader.

Enel, le posizioni aperte

Alla sezione “Carriere” del sito Enel è possibile prendere visione degli annunci di lavoro pubblicati dal Gruppo.

Attualmente in Italia Enel cerca Neolaureati/e o Laureandi/e con Laurea Magistrale – conseguita o da conseguire a breve in Ingegneria Gestionale ed Economia – da inserire all’interno dell’azienda attraverso stage e programmi di tirocinio.

Sempre per le proprie sedi italiane, altri tre annunci di lavoro sono stati pubblicati in merito alla ricerca di figure un po’ più esperte, che verrebbero assunte con contratto a tempo indeterminato presso le sedi Enel di Roma. Nello specifico Enel è alla ricerca di: GLOBAL PROJECT LEADER; ASSET OPERATION MANAGER; PV/EI TECHNICAL LEADER.

Si tratta di figure altamente qualificate, per le quali è richiesto il possesso di una laurea, la conoscenza delle lingue, la disponibilità a viaggi e trasferte, nonché esperienza nel settore.

Infine, oltre alle candidature di risposta agli annunci pubblicati, Enel riconosce la possibile procedere – in qualsiasi momento e per qualsiasi posizione e sede – con la candidatura spontanea. Per l’invio del proprio curriculum vitae l’azienda mette a disposizione un apposito form, anche questo presente sul sito.