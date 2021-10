Esselunga assume in tutta Italia: le posizioni aperte e come candidarsi

Esselunga assume. Un’ottima notizia per tantissimi italiani in cerca di lavoro. Il colosso della grande distribuzione sta cercando nuove figure da inserire nelle sue sedi in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto, Emilia e Lazio.

I profili ricercati sono diversi e divisi in tre macro-aree: punti vendita, funzioni centrali e funzioni di servizio. Vediamo nel dettaglio qualche esempio.

Allievi responsabili in diverse sedi

L’allievo è inserito all’interno di un punto vendita e apprende nei reparti a libero servizio le logiche del rifornimento dei prodotti sugli scaffali, del mantenimento dell’ordine degli spazi espositivi e svolge attività di cassa e di riordino prodotti, nei reparti freschi apprende il mestiere e le logiche di allestimento. Da supporto alla clientela nel processo di acquisto. Questa fase, in cui l’allievo acquisisce gradualmente autonomia nello svolgimento del proprio operato, è propedeutica all’accesso a ruoli che prevedranno l’assunzione di sempre maggior responsabilità.

Requisiti

Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Caratteristiche personali

Predisposizione alla relazione con la clientela

attitudine all’ascolto e alla mediazione

doti di leadership e team working

capacità di analisi e problem solving operativo

flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Farmacisti in diverse sedi

In tutte le sedi si cercano farmacisti. Il numero dei punti vendita Esselunga in cui è presente la Parafarmacia è in costante crescita e offre interessanti opportunità di inserimento e crescita professionale.

Il ruolo prevede un servizio di assistenza e consulenza specialistica qualificata alla clientela per i prodotti OTC, SOP, integratori, omeopatici e dermocosmesi in osservanza delle norme legislative del settore.

Requisiti

Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

Iscrizione all’albo dei Farmacisti;

Possesso di patente automobilistica.

Caratteristiche personali

Predisposizione alla relazione con la Clientela;

Motivazione all’aggiornamento continuo;

Etica professionale (ottima conoscenza e osservanza del codice deontologico);

Team working;

Flessibilità e disponibilità oraria.

Addetti alle vendite/Cassieri in diverse sedi

Il ruolo prevede di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la clientela nell’acquisto.

Requisiti

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado o Qualifica Professionale

non è richiesta una pregressa esperienza nel settore.

Caratteristiche personali

Orientamento al cliente

velocità e dinamismo

alto livello di energia

precisione

attitudine al lavoro di squadra

propensione a lavori operativi e manuali

capacità di lavorare in contesti standardizzati

flessibilità oraria e puntualità.

Parrucchieri in diverse sedi

Nata nel 2002, la catena di profumerie EsserBella oggi conta 40 beauty boutique situate all’interno di alcune nostre gallerie commerciali in Lombardia, Piemonte, Emilia e Toscana. I servizi offerti alla clientela per prendersi cura di sé – quali hair styling, skin studio, nail studio, make up studio e brow studio – rendono i punti vendita Esserbella dei veri e propri saloni di bellezza. La risorsa verrà dedicata al servizio di hair styling.

Requisiti

Qualifica triennale abilitante alla professione di acconciatore;

Esperienza significativa maturata all’interno di negozi modernamente organizzati;

Esperienza nel taglio, piega e colore.

Caratteristiche personali

Predisposizione alla relazione con la Clientela;

Attitudine all’ascolto;

Senso dell’estetica;

Team working;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Addetto alla sorveglianza a Brescia

A Brescia si cerca un addetto al servizio di vigilanza: il ruolo prevede la tutela del patrimonio aziendale. Previene e contrasta episodi di furto e danneggiamento della merce al fine di garantire la conservazione dei beni aziendali.

Requisiti

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

conoscenza del pacchetto Office

preferibile una pregressa esperienza nel settore sicurezza

disponibilità a trasferte e mobilità sul territorio.

Caratteristiche personali

Buona capacità d’osservazione ed orientamento al dettaglio

energia e agilità

discrezione e attitudine ad un lavoro in autonomia

senso etico e responsabilità civile.

L’elenco di tutte le posizioni aperte e la procedura per candidarsi le trovate qui.