Concorso INPS, in arrivo 1858 posti di lavoro: requisiti e come fare domanda

Tanti i concorsi che stanno portando una pioggia di assunzioni nella Pubblica amministrazione in questo periodo. Tra questi, l’ultimo appena reso noto è quello dell’INPS relativo a 1858 posti da Consulente Protezione Sociale nei ruoli del personale INPS area C, posizione economica C1.

Vediamo quali requisiti servono per partecipare e come fare domanda.

Concorso INPS 1858 posti: i requisiti

Possono partecipare al concorso tutti coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso di questi requisiti:

laurea magistrale/specialistica (LM/LS) o diploma di laurea (DL) “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle lauree magistrali di seguito riportate (per i titoli conseguiti all’estero è necessario che siano riconosciuti equipollenti):

finanza (LM-16 o 19/S),

ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S),

relazioni internazionali (LM- 52 o 60/S),

scienze dell’economia (LM-56 o 64/S),

scienze della politica (LM-62 o 70/S),

scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S),

scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S),

scienze economico- aziendali (LM-77 o 84/S),

scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S),

scienze statistiche (LM-82),

metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi 48/S),

statistica demografica e sociale (90/S),

statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S),

statistica per la ricerca sperimentale (92/S),

scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83),

servizio sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S),

sociologia e ricerca sociale (LM-88),

sociologia (89/S),

metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S),

studi europei (LM-90 o 99/S),

giurisprudenza (LMG-01 o 22/S),

teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S)

non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici;

non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;

godimento dei diritti politici e civili

idoneità fisica all’impiego.

Concorso INPS 1858 posti: come si svolge il concorso

La procedura di concorso prevede due prove scritte e una prova orale.

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte, o dell’eventuale preselezione, sono pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione” sottosezione ”Concorsi” e in Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021, almeno 15 giorni prima della data di inizio.

Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso.

Concorso INPS 1858 posti: come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione disponibile all’indirizzo internet http://www.inps.it, mediante:

PIN INPS

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

CIE (Carta Identità Elettronica).

L’invio on line della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro le ore 16.00 del 31° giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende espressamente prorogato al giorno successivo non festivo.

Dopo l’invio, il candidato deve stampare la domanda protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova scritta, o dell’eventuale prova preselettiva, pena l’esclusione dal concorso.

Concorso INPS 1858 posti: come compilare la domanda

Cosa bisogna indicare nella domanda? Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare: