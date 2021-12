Arriva il concorso dell’Agenzia delle Entrate: 2320 nuovi posti, come partecipare

Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate i bandi per il concorso finalizzato all’assunzione di 2320 persone nel settore amministrativo-tributario.

La prova attitudinale è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 2320 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria. La prova sarà unica per i codici concorso RTRIB2170, CG20, PD10, LEG70, INTER50.

Coloro che hanno presentato candidatura per più codici concorso effettueranno una sola prova che varrà per tutte le procedure. Coloro che hanno presentato la candidatura per il codice concorso RTRIB2170 svolgeranno la prova nella sede prevista per la regione indicata nella domanda, anche se hanno presentato la candidatura per altri codici concorso. Coloro che concorrono esclusivamente per i codici concorso CG20, PD10, LEG70, INTER50, svolgeranno la prova a Roma.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame, nel giorno e nell’orario indicati nel seguente calendario; non potranno essere ammessi alla prova in una sede, in un giorno e in un orario diversi da quelli ad essi assegnati in relazione ai criteri sopraindicati. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura.

Cosa portare all’esame

Per poter essere ammessi alla prova i candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso:

green pass

autodichiarazione Covid da firmare in sede concorsuale

documento di identità in corso di validità

Il candidato dovrà obbligatoriamente stampare e portare con sé, ai fini della registrazione alla prova, la lettera di partecipazione allegata alla mail inviata dall’indirizzo e-mail noreplay@concorsismart.it.

Nella lettera sono riportati, per ciascun candidato:

i relativi dati anagrafici;

la sede di svolgimento e l’orario della prova.

CONCORRENTI PER LA REGIONE LOMBARDIA, LIGURIA, PIEMONTE, PROVINCIA DI TRENTO

LINGOTTO FIERE VIA NIZZA, 294 – TORINO

20 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da ABATE aCARUSO

ore 14:30: candidati da CASA a DRAGO

21 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da DRAPERI a LANCIONE

ore 14:30: candidati da LANDE a OLIVERIO

22 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da OLIVIERI a SALVATORI

ore 14:30: candidati da SALVETTI a ZUZZI

CONCORRENTI PER LA REGIONE MOLISE, BASILICATA E CAMPANIA

MOSTRA D’OLTREMARE VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY, 54 – NAPOLI

20 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da ABAGNALE a CENSULLO

ore 14:30: candidati da CENTOMANI a DI MATTEO

21 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da DI MAURO a IODICE

ore 14:30: candidati da IOIME a NICASTRO

22 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da NICCHINIELLO a RUSSOLILLO

ore 14:30: candidati da RUSSOMANDO a ZUNICO

CONCORRENTI PER LA REGIONE PUGLIA

FIERA DI FOGGIA CORSO DEL MEZZOGIORNO 1 – FOGGIA

20 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da ABATE a CHIEPPA

ore 14:30: candidati da CHIETI a DIRENZO

21 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da DISABATO a LIGUIGLI

ore 14:30: candidati da LIGUORI a PACE

22 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da PACELLA a SANTOMARCO

ore 14:30: candidati da SANTONICCOLO a ZUZZARO

CONCORRENTI PER LA REGIONE CALABRIA

PARCO ACQUATICO SANTA CHIARA VIA SANTA CHIARA SNC – RENDE (CS)

20 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da ABATE a CARVELLO

ore 14:30: candidati da CARVETTA a FEROLETO

21 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da FERRAGINA a LIONE

ore 14:30: candidati da LIONETTI a OPPEDISANO

22 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da ORECCHIO a SAMMARTINO

ore 14:30: candidati da SANCI a ZURZOLO

CONCORRENTI PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA

MARCHE, TOSCANA E VENETO

FIERA DI RIMINI VIA EMILIA, 155 – RIMINI

20 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da ABATE a CARNEVALI

ore 14:30: candidati da CARNIANI a DOGLIONI

21 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da DOLCE a LAPENNA

ore 14:30: candidati da LAPI a NORO

22 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da NOTARANGELO a SALVUCCI

ore 14:30: candidati da SALZA a ZURLO

CONCORRENTI PER LA REGIONE LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, UFFICI CENTRALI E CANDIDATI ESCLUSIVAMENTE AI CODICI CONCORSO CG20, PD10, LEG70, INTER50

NUOVA FIERA DI ROMA VIA PORTUENSE, 1645 – ROMA

20 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da ABALDO a CASTORE

ore 14:30: candidati da CASTORINA a DI PANGRAZIO

21 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da DI PAOLA a LAFAVIA

ore 14:30: candidati da LAFORGIA a NOVELLO

22 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da NOVI a SALE

ore 14:30: candidati da SALEMI a ZWIRNER

CONCORRENTI PER LA REGIONE SICILIA

CENTRO FIERA DEL SUD VIALE EPIPOLI, 250 – SIRACUSA

20 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da ABATE a BIANCO

ore 14:30: candidati da CAROLLA a CRISAFI

21 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da DUBLO a GIANGRECO

ore 14:30: candidati da LAPI a MARINO MERLO

22 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da NIGLIO a PRIMO

ore 14:30: candidati da SAMPERISI a TANTILLO

PALAGHIACCIO VIALE KENNEDY 8/A – CATANIA

20 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da BIANCUCCI a CARNIBELLA

ore 14:30: candidati da CRISAFULLI a DROGO

21 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da GIANNA a LANZO

ore 14:30: candidati da MARISCA a NICOTRA

22 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da PRINCIOTTO a SAMMITO

ore 14:30: candidati da TAORMINA a ZUZZÈ

CONCORRENTI PER LA REGIONE SARDEGNA

FIERA DI CAGLIARI VIALE ARMANDO DIAZ, 221 – CAGLIARI

20 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da ABIS a CHERI

ore 14:30: candidati da CHESSA a FERRARO

21 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da FERRAZZANO a MASINI

ore 14:30: candidati da MASSA a PIGLIARU

22 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da PIGOZZI a SASSU

ore 14:30: candidati da SATTA a ZURRU

CONCORRENTI PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA

HOSTELLERIE DU CHEVAL BLANC VIA CLAVALITÉ 20 – AOSTA

20 dicembre 2021

ore 08:30: candidati da ARRIGO a ZEPPI.

Come si svolge l’esame: le regole Covid

In tutte le sedi di esame sarà realizzata una postazione pre-triage opportunamente presidiata da personale medico,

per l’eventuale isolamento temporaneo della persona che manifesti sintomi sospetti Covid. La postazione sarà raggiungibile attraverso un percorso separato e isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio.

Non possono partecipare i candidati se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

temperatura superiore a 37,5 °C;

tosse di recente comparsa;

difficoltà respiratoria;

perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto;

mal di gola.

Come ovvio, i candidati non dovranno presentarsi se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria casa.

Green pass

I candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il green pass attestante una delle seguenti condizioni:

avvenuta vaccinazione anti-Covid al termine del ciclo vaccinale

avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus

Il green pass è rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal 15esimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, che deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio;

Mascherina

I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente mascherine FFP2, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.

Nelle aree concorsuali saranno collocate a vista le planimetrie con i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso. Raggiunta l’aula, il candidato si accomoderà al posto che verrà indicato dal personale presente in aula secondo il criterio della fila lungo un asse preventivamente prescelto; la disposizione dei candidati avverrà cioè nei soli posti identificati procedendo per file.

È vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. Il posto garantirà la distanza di almeno 2,25 metri rispetto agli altri candidati in tutte le direzioni. Ogni candidato avrà quindi a disposizione un’area di circa 5 m². I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, rimarranno seduti per tutto il periodo antecedente, contestuale ed anche successivo alla prova stessa, finché non saranno autorizzati all’uscita.

L’accesso ai servizi igienici dovrebbe avvenire preferibilmente prima dell’inizio della prova, in momenti che saranno comunicati dal personale presente in aula. Presso gli accessi ai servizi igienici saranno disponibili appositi dispenser di gel disinfettante. I candidati procederanno all’igienizzazione delle mani prima e dopo l’accesso ai servizi igienici.

All’interno dell’aula sarà vietato il consumo di alimenti ad eccezione di snack e di bevande analcoliche, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. Nelle aree concorsuali non sarà a disposizione la sala nursery/allattamento.

Cosa succede in caso di positività al Covid

Temperatura superiore a 37,5 C° misurata in fase d’ingresso

Se all’ingresso della sede, all’atto della misurazione della temperatura, un candidato dovesse presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° (misurata anche più volte a 10 minuti di tempo tra una rilevazione e l’altra), non potrà accedere all’aula e gli addetti alla vigilanza lo inviteranno ad allontanarsi e a raggiungere il proprio domicilio il più presto possibile, nonché a contattare il proprio medico di base per la valutazione clinica necessaria e l’eventuale prescrizione del test diagnostico.

Temperatura superiore a 37,5 C° e/o sintomatologia compatibile al Covid in fase di concorso

Se durante il concorso una persona (componente della Commissione, candidato, ecc.) manifestasse una sintomatologia compatibile con Covid, lo deve dichiarare immediatamente al Presidente della Commissione di concorso o al personale di vigilanza e deve immediatamente essere isolato dalle altre persone e informata l’unità di personale medico formata per il primo soccorso che accompagnerà la persona sintomatica nell’area di pre-triage/isolamento.

È necessario provvedere a che la persona possa ritornare al proprio domicilio il più presto possibile, invitandola a contattare il proprio medico di base per la valutazione clinica necessaria e l’eventuale prescrizione del test diagnostico. La persona sintomatica rimarrà in isolamento nell’area di pre-triage/isolamento fino al completamento della valutazione, e comunque fino all’uscita dall’area concorsuale.