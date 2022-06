Concorsi pubblici al Sud: oltre 100 posti disponibili, tutte le scadenze

A giugno sono tantissimi i concorsi pubblici in scadenza. Numerose, quindi, le opportunità per chi ambisce, magari da tempo, al posto fisso nella Pubblica amministrazione. In totale sono in arrivo circa 7mila posti di lavoro, da Nord a Sud. Il sito TiConsiglio ha sintetizzato le opportunità più interessanti: nel Centro Italia, ad esempio, ecco i concorsi più ambiti.

Comune di Palermo: 60 funzionari

C’è ancora tempo fino a lunedì 13 giugno per presentare la domanda di ammissione al concorso pubblico indetto dal Comune di Palermo per il reclutamento di ben 60 funzionari amministrativi, tecnici, informatici e contabili.

60 posti di lavoro – categoria D – posizione economica D1, con assunzione prevista con contratto a tempo determinato e pieno.

Provincia di Potenza: diplomati e laureati

Nuove assunzioni di diplomati e laureati anche in Basilicata, da inserire nella Provincia di Potenza. 17 le posizioni ricercate: prevista assunzione con contratto a tempo indeterminato e pieno.

La scadenza per presentare la domanda di ammissione è fissata al 23 giugno 2022.

Puglia: 20 posti per laureati e diplomati

Comune di Orsara

Nuove assunzioni di diplomati e laureati in Puglia grazie ai concorsi per vari profili professionali indetti dal Comune di Orsara, in provincia di Foggia.

In totale saranno reclutate 6 risorse, da impiegare mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata al 16 giugno 2022.

Comune di Molfetta

14 assunzioni previste anche presso il Comune di Molfetta, provincia di Bari. Si prevede assunzione mediante contratto a tempo indeterminato e pieno in varie categorie di impiego. Si possono candidare sia laureati che diplomati.

Domande di ammissione entro il 16 giugno 2022.

Azienda Ospedaliera Cosenza

11 nuove assunzioni previste anche in Calabria presso l’Azienda Ospedaliera “Annunziata – Mariano Santo S. Barbara” (AO) di Cosenza.

Si selezionano collaboratori amministrativi, categoria D, da assumere mediante contratto a tempo indeterminato.

Possibile presentare domanda di ammissione fino al 13 giugno 2022.

