Concorsi pubblici nel Nord Italia: mancano pochi giorni per le domande

A giugno sono tantissimi i concorsi pubblici in scadenza. Numerose, quindi, le opportunità per chi ambisce, magari da tempo, al posto fisso nella Pubblica amministrazione. In totale sono in arrivo circa 7mila posti di lavoro, da Nord a Sud. Il sito TiConsiglio ha sintetizzato le opportunità più interessanti: nel Nord Italia, ad esempio, ecco i concorsi più ambiti.

Provincia di Trento: 20 agenti forestali

La Provincia Autonoma di Trento ha pubblicato un bando per il reclutamento di 20 agenti forestali del Corpo forestale provinciale. La procedura selettiva prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 20 risorse categoria C.

E’ possibile presentare la domanda entro il 24 giugno 2022.

Info e candidature qui.

Città metropolitana di Torino: 50 amministrativi diplomati o laureati

Tra i migliori concorsi pubblici del momento c’è quello dalla Città metropolitana di Torino per la copertura di 50 posti di lavoro nel profilo di istruttori amministrativi o contabili – categoria C – posizione economica C1.

Previsto contratto di formazione lavoro a tempo determinato e pieno della durata di 12 mesi.

Domande di ammissione entro il 23 giugno 2022.

Info e candidature qui.

ANCI e Regione Lombardia: 30 esperti PNRR

IL PNRR sta aprendo moltissime opportunità di lavoro, soprattutto nel settore pubblico. ANCI e Regione Lombardia hanno indetto un concorso pubblico unico per 30 esperti in area economica-organizzativa da impiegare nei Comuni e presso la Giunta della Regione proprio sui temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Possono candidarsi laureati, esperti in ricerca fondi nazionali ed europei. Prevista assunzione mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno – categoria D, parametro economico D1.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 20 giugno 2022.

Info e candidature.

Comune di Pavia: 11 nuovi dipendenti

Previsto un concorso pubblico anche per l’assegnazione di 11 posti presso il Comune di Pavia. Sono diversi i profili professionali ricercati, richiesto diploma o laurea.

Le risorse selezionate saranno impiegate a tempo indeterminato e pieno. Le candidature dovranno pervenire entro il 13 giugno 2022.

Info e candidature qui.

Azienda Sanitaria Rhodense Garbagnate Milanese: 40 infermieri

Tra i più interessanti concorsi pubblici del settore sanitario c’è quello dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense di Garbagnate Milanese, in provincia di Milano.

A bando sono messi 40 posti di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli di Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri – Cat. D.

Domande di ammissione entro il 23 giugno 2022.

Info e candidature qui.

Alta Valtellina e Alto Lario: 20 infermieri

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Alta Valtellina e Alto Lario, in provincia di Sondrio (Lombardia), ha indetto un concorso per 20 infermieri.

È prevista, infatti, l’assunzione a tempo determinato di Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri – Cat. D.

Le domande di ammissione vanno inviate entro il 30 giugno 2022.

Info e candidature qui.

Qui tutti i concorsi pubblici in scadenza a giugno 2022, come INPS, RAI, Banca d’Italia e Esercito e qui il nuovo protocollo sicurezza post emergenza Covid appena approvato.