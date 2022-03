Concorsi pubblici diplomati e laureati, assunzioni in tutte le regioni

Sono molti i concorsi pubblici aperti a diplomati e laureati, avviate e/o in scadenza per assunzioni in tutte le regioni d’Italia. I settori di riferimento variano, dalla sanità alla pubblica amministrazione regionale o locale, così come i requisiti e le competenze richieste. Di seguito proveremo a fare il punto sulle selezioni a cui è ancora possibile prendere parte, distinguendo enti di riferimento e profili ricercati.

Concorsi pubblici in Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Attualmente diversi sono i concorsi pubblici aperti in Lombardia. Per esempio:

il 4 febbraio 2022 è stata aperta la selezione per l’assunzione di personale amministrativo presso l’Ordine degli Avvocati di Monza (3 posizione aperte per cui è possibile candidarsi fino al 24 aprile);

fino al 7 aprile ci si può candidare per prendere parte al concorso presso il Comune di Como, che ha indetto un bando per l’assunzione di 6 istruttori direttivi, 7 tecnici, 3 istruttori per l’aerea economico-finanziaria e 1 impiegato per l’area socio-assistenziale;

sempre in scadenza il 7 aprile, è in scadenza il bando per l’assunzione di 6 agenti di polizia locale in provincia di Lecco.

Anche il Comune di Milano assume, attraverso un bando di concorso in scadenza il 10 aprile per:

10 posti di istruttore amministrativo;

4 posti di collaboratore amministrativo;

3 posti di istruttore tecnico.

A cui si va aggiungere la selezione pubblica per l’assunzione di nuovo personale specialista amministrativo di supporto e tecnico delle infrastrutture (in scadenza il 21 aprile).

Assunzioni anche in Valle d’Aosta, dove è stato indetto un concorso pubblico in scadenza il 21 aprile per il reclutamento di 40 assistenti amministrativi AUSL che lavoreranno per la Regione. Mentre in Piemonte, a Torino, il Comune ha pubblicato un bando (in scadenza il 14 aprile) per l’assunzione di nuovo personale amministrativo e tecnico.

Per quanto riguarda la Liguria, invece, è in scadenza il 3 aprile un concorso indetto dal Comune di Genova, per assunzione di personale tecnico e amministrativo. E a proposito di assunzioni presso i comuni, qui il maxi concorso per diplomati e laureati per selezione di personale in tutta Italia.

Concorsi pubblici in Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia

In Veneto, precisamente a Venezia, è stato indetto un concorso pubblico a carattere straordinario e urgente per la formazione di due elenchi di personale in qualità di educatore assistente all’infanzia – asilo nido e insegnante scuola dell’infanzia – scuola materna, a tempo determinato, da utilizzare in subordine alle graduatorie già vigenti. C’è tempo fino al 31 luglio per candidarsi e per partecipazione basta il diploma.

In Emilia Romagna invece, si stanno assumendo profili tecnici e amministrativi per assunzioni presso i Comuni di:

Reggio Emilia;

Forlì;

Ravenna.

Tutte le selezioni hanno scadenze diverse, per cui si consiglia di consultare i bandi pubblicati nei siti ufficiali. In Friuli Venezia Giulia, chi è interessato, ha tempo fino al 10 aprile per partecipare al concorso pubblico ,per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 40 posti del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

Il Trentino Alto Adige, infine, è l’unica regione del nord Italia a non avere concorsi pubblici all’attivo nel mese di marzo.

Concorsi Pubblici in Toscana, Lazio, Marche e Umbria

In Toscana sono diversi i Comuni che stanno attualmente assumendo. Nello specifico:

il Comune di Firenze ha aperto la selezione per vari profili, per cui la candidatura si può inviare fino a lunedì 11 aprile;

il Comune di Pisa ha pubblicato un bando, in scadenza il 28 aprile, per l’assunzione di 4 istruttori amministrativi;

il Comune di Livorno ha indetto invece un concorso, che scade il 28 aprile, per selezione di 10 assistenti sociali.

Nelle Marche il Comune di Ancona assume nuovi agenti di polizia locale (bando in scadenza il 6 aprile), mentre in Umbria sono stati pubblicati bandi per l’assunzione di:

12 agenti di polizia municipale presso il Comune di Perugia (scadenza il 21 aprile);

5 assistenti amministrativi presso l’Università per Stranieri di Perugia (scadenza 24 aprile).

Concorsi Pubblici al Sud: assunzioni in Puglia, Calabria, Campania, Molise, Abruzzo e Basilicata

In Abruzzo diversi concorsi pubblici attivi al momento riguardano l’area sanitaria. Nello specifico, sono stati pubblicati bandi per l’assunzione presso l’Asl di Lanciano, Vasto e Chieti di:

45 infermieri;

30 tecnici sanitari;

5 programmatori.

Le scadenze sono diverse a seconda dei profili presi in considerazione, in questo caso è quindi meglio consultare i bandi di riferimento pubblicati sui portali delle Asl.

In Molise, invece, le assunzioni in ambito pubblico riguardano tutti la provincia di Campobasso: 2 posti per personale tecnico-amministrativo presso l’Università di Campobasso; 11 profili tecnici e 4 posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile in provincia di Campobasso.

Ritorniamo sempre alle assunzioni nel settore sanitario in Campania, dove attualmente è stato indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 40 OSS presso l’Asl di Avellino, mentre in Puglia assume direttamente la regione, che è alla ricerca di:

88 profili vari da inserire in ARPAL Puglia;

15 tecnici specialisti di policy e 88 profili vari che lavoreranno per l’amministrazione regionale.

Profili vari infine verranno assunti anche dalla Regione Basilicata, con un concorso pubblico per titoli ed esami in scadenza il 21 aprile che prevede l’assunzione di 128 nuove figure.

Concorsi Pubblici in Calabria, Sicilia e Sardegna

Sempre al sud, in Calabria, i concorsi pubblici aperti e in scadenza ad aprile sono rivolti all’assunzione di:

20 profili professionali presso l’Università della Calabria di Rende;

2 istruttori tecnici presso il Comune di Gioia Tauro;

2 infermieri, 4 terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 6 assistenti sociali, 7 tecnici alla riabilitazione psichiatrica presso l’Asp di Catanzaro.

In Sicilia invece sono aperte le seguenti selezioni presso l’Asp di Palermo:

un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantaquattro posti di programmatore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato (in scadenza il 10 aprile);

un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti come ingegnere (profili vari), in scadenza il 7 aprile;

un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Bagheria.

L’ultima regione che ci resta da citare è la Sardegna, dove attualmente però le assunzioni riguardano solo i piccoli Comuni e per figure da impiegare in area amministrativa. In scadenza ad aprile, nello specifico, i concorsi presso il Comune di Bono (per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo parziale) e presso il Comune di Atzara (per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato).

Su scala nazionale, per concludere, vanno infine menzionati il nuovo concorso Stem per l’assunzione di 1.685 docenti (qui come e quando fare domanda) e il maxi concorso Giustizia annunciato dal Governo (qui qualche informazione in più sulle probabili date di pubblicazione del bando).