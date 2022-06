Concorsi pubblici nel Centro Italia: da Roma all’Abruzzo, ecco chi assume

A giugno sono tantissimi i concorsi pubblici in scadenza. Numerose, quindi, le opportunità per chi ambisce, magari da tempo, al posto fisso nella Pubblica amministrazione. In totale sono in arrivo circa 7mila posti di lavoro, da Nord a Sud. Il sito TiConsiglio ha sintetizzato le opportunità più interessanti: nel Centro Italia, ad esempio, ecco i concorsi più ambiti.

Città metropolitana di Roma: funzionari tecnici

Uno dei concorsi più ambiti nel centro Italia è quello promosso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per l’assunzione, a tempo indeterminato e determinato, di funzionari tecnici.

La posizione offerta è quella di funzionari tecnici cat. D presso la Città Metropolitana di Roma Capitale o presso gli enti locali che abbiano stipulato accordi ad hoc.

Domande di ammissione fino al 16 giugno 2022.

Info e candidature qui.

Consiglio Regionale dell’Abruzzo: collaboratori e funzionari

Scade domenica 12 giugno il termine ultimo per presentare domanda per la selezione indetta dal Consiglio Regionale della Regione Abruzzo.

Sono ben 3 i concorsi pubblici finalizzati ad assunzioni a tempo indeterminato per i ruoli di collaboratori e funzionari.

Info e candidature qui.

Regione Marche: assistenti e funzionari

Altri 4 concorsi pubblici arrivano poi dalla Regione Marche, per l’assunzione di ben 57 nuove figure nei ruoli di assistenti e funzionari, settori tecnici e amministrativi. Possono candidarsi, fino al 25 giugno, sia laureati che diplomati.

I professionisti selezionati verranno assunti con contratto a tempo indeterminato e pieno nell’ambito della struttura amministrativa della Giunta regionale.

Info e candidature qui.

Comune di Livorno: tecnici

Nuove opportunità di lavoro anche in Toscana grazie ai concorsi pubblici indetti dal Comune di Livorno per reclutare 4 profili tecnici.

Le selezioni sono rivolte a candidati diplomati e laureati e prevedono l’assunzione tramite contratto a tempo indeterminato.

Le domande di ammissione vanno inviate entro e non oltre il 16 giugno 2022.

Info e candidature qui.

Opificio delle Pietre Dure Firenze: allievi

Interessanti opportunità anche per i giovani ancora in formazione. La celebre Scuola di Alta Formazione e di Studio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze ha indetto, per l’anno accademico 2022-2023, un concorso pubblico per l’ammissione di nuovi allievi a un Percorso Formativo Professionalizzante – PFP.

Si possono candidare i diplomati, fino al 12 giugno 2022.

Info e candidature qui.

Qui tutti i concorsi pubblici in scadenza a giugno 2022, come INPS, RAI, Banca d’Italia e Esercito e qui il nuovo protocollo sicurezza post emergenza Covid appena approvato.