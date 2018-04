UnipolSai: opportunità per diplomati e laureati

editato in: da



La Società Assicuratrice Italiana (SAI) nasce come società di assicurazioni nel 1921 a Torino con lo scopo principale di assicurare i rischi industriali. Nel 2002, dopo aver incorporato La Fondiaria Assicurazioni, cambia nome diventando Fondiaria Sai. Nel gennaio 2014 la società, entra a far parte del Gruppo Unipol e insieme prendono il nome di UnipolSai, una delle compagnie assicurative più importanti nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi e leader in Italia nel ramo danni, in particolare nell’RC Auto, ma è attiva anche nel ramo Vita.

La Compagnia opera in Italia attraverso una grande rete formata da circa 3.000 agenzie assicurative e oltre 5.700 subagenzie, tramite le quali offre una gamma completa di prodotti e servizi assicurativi e serve oltre 10 milioni di clienti. UnipolSai è sempre alla ricerca di personale giovane diplomato o laureato e tante sono le posizioni aperte al momento.

Gli idonei verranno assunti soprattutto come addetti call center, cioè coloro che assistono la clientela nelle varie problematiche e consulenze; addetti filiale, che invece accoglieranno i clienti nelle varie sedi in tutto il territorio nazionale; addetti controllo della gestione e tante altre figure.

Come accennato il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore o la laurea. Per verificare nello specifico le varie figure professionali richieste e potervi candidare cliccate qui

