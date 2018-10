UnipolSai: assunzioni di diplomati e laureati 

editato in: da



Nella pagina “Lavora con noi” del gruppo assicurativo UnipolSai sono stati aggiornati gli annunci di lavoro che riguardano le assunzioni di diplomati e laureati. La Compagnia assicurativa multi-ramo, leader in Italia nei rami danni, in particolare nell’RC Auto ma fortemente attiva anche nei rami Vita, cerca persone da inserire come addetti filiale, addetti call center, addetti controllo di gestione, coordinatori contabilità, ….

UnipolSai occupa una posizione di indiscussa superiorità nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi e serve oltre 10 milioni di clienti, ai quali offre una gamma completa di prodotti e servizi assicurativi, attraverso la più grande rete di agenzie in Italia: 3.000 agenzie assicurative e oltre 5.700 subagenzie distribuite su tutto il territorio nazionale.

Già in altre occasioni avevamo parlato dei profili richiesti dall’azienda perché un gruppo con sedi in tutta Italia ha sempre bisogno di personale soprattutto per l’assistenza ai clienti come gli addetti call center e quelli di filiale. Per queste figure è richiesto il solo diploma di scuola media superiore. Per verificare nello specifico le figure professionali richieste dall’azienda e inviare la propria candidatura potete cliccare qui

