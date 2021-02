UnipolSai: assunzioni di diplomati e laureati

editato in: da

Il gruppo UnipolSai, presente su tutto il territorio nazionale con circa 3.000 agenzie assicurative e oltre 5.700 subagenzie, assume diplomati e laureati, i quali svolgeranno le seguenti mansioni: Addetti Commerciali, che dovranno seguire la gestione dei clienti già acquisiti, assicurare il raggiungimento degli obiettivi attraverso una continua azione di monitoraggio sull’andamento vendite dell’area affidata e sviluppare la clientela small/medium corporate;

Addetti Amministrativi, che dovranno occuparsi delle riconciliazioni bancarie, delle registrazioni contabili per la gestione sinistri e dei contatti con legali fiduciari di controparte, enti, altre compagnie assicurative e privati; Gestori Portafogli Azionari, che avranno il compito di gestire l’insieme di operazioni economiche al fine di raggiungere determinati obiettivi e degli investimenti degli attivi sia del ramo danni che del ramo vita; Addetti al Presidio Sale Tecniche, che dovranno controllare e verificare la quantificazione economica degli interventi di riparazione danni da parte di carrozzerie convenzionate, supervisionare le attività delle sale tecniche e dei periti esterni nel corso del processo autorizzativo, gestire le criticità interne ed esterne interfacciandosi costantemente con i diversi interlocutori interessati, valutare e autorizzare le richieste tecniche ed assicurative.

Ai candidati sono richiesti spirito di iniziativa e di innovazione, capacità di negoziazione e di problem solving, orientamento al cliente, al risultato e all’efficienza, ottime competenze relazionali, precisione, flessibilità, capacità analitiche, attitudine a lavorare per obiettivi etc. UnipolSai, compagnia assicurativa multiramo, opera con semplicità, efficacia e trasparenza organizzativa per essere vicino alle esigenze dei propri collabori offrendo loro un ambiente inclusivo, sostenendone la crescita e lo sviluppo attraverso scelte fondate sul merito. Inoltre il gruppo è responsabile del miglioramento della qualità della vita degli oltre 16 milioni di clienti proponendo soluzioni per la tutela, il supporto e la realizzazione dei loro progetti. Per verificare tutte le posizioni aperte e per inviare la candidatura potete cliccare qui