UnipolSai: assunzioni di diplomati e laureati

editato in: da

Il gruppo UnipolSai, leader in Italia nel ramo danni, in particolare nell’RC Auto, ma anche nel ramo Vita, assumerà diplomati e laureati da inserire presso le circa 3.000 agenzie assicurative e le oltre 5.700 sub-agenzie distribuite su tutto il territorio nazionale. Gli Addetti Commerciali rappresentano la figura maggiormente richiesta dal gruppo. Essi dovranno sviluppare la clientela anche attraverso attività di telemarketing, seguire la gestione dei clienti già acquisiti secondo i criteri e i target aziendali e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di budget definiti.

UnipolSai ricerca anche Assuntori Rischi Auto, che dovranno gestire e sviluppare i rapporti con clienti e brokers, gestire il portafoglio Auto, offrire assistenza tecnico-assuntiva Auto, emettere polizze; Addetti Gestione Tecnica Amministrativa, che dovranno elaborare, analizzare e controllare le esposizioni sui portafogli rami danni, controllare le polizze, gestire la documentazione; costruire e controllare i profili di portafoglio, aggiornare e gestire la rubrica rami; Esperti Qualità Prodotti Pre-Post Produzione, i quali dovranno esaminare i prodotti, i processi di sviluppo/produzione e i sistemi per determinare gli eventuali miglioramenti da apportare, analizzare i rischi prodotto ed individuare le certificazioni/omologazioni necessarie etc. Inoltre la compagnia offre tante opportunità di stage.

Oltre al diploma e alla laurea, i candidati devono avere spirito di iniziativa e di innovazione, orientamento al cliente, al risultato e all’efficienza, ottime competenze relazionali, buone capacità di ricerca delle informazioni, analisi, sintesi e attitudine al problem solving e alla gestione di progetti, capacità di lavorare in team e per obiettivi. Il Gruppo offre ai propri collaboratori crescita personale e professionale, il miglioramento delle competenze, il raggiungimento di importanti obiettivi e ad operare in un mercato in continuo sviluppo con professionalità sempre aggiornate. Unipol occupa una posizione di assoluta autorevolezza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta, e serve oltre 16 milioni di clienti, offrendo loro una gamma completa di prodotti e servizi assicurativi oltre a soluzioni per assicurare la propria mobilità, il lavoro, la casa, la protezione e il risparmio. Per verificare tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui