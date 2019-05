UnipolSai assume diplomati e laureati

editato in: da



A cura di

UnipolSai, una delle compagnie assicurative più importanti nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi e leader in Italia nel ramo danni in particolare nell’RC Auto, ma attiva anche nel ramo Vita, ricerca per le proprie filiali in Italia: operatori, addetti filiale, analisti, liquidatori sinistri etc. in possesso di diploma o di laurea. La Compagnia opera in Italia attraverso una grande rete formata da circa 3.000 agenzie assicurative e oltre 5.700 subagenzie distribuite su tutto il territorio nazionale, tramite le quali offre una gamma completa di prodotti e servizi assicurativi e serve oltre 10 milioni di clienti.

Il gruppo UnipolSai è leader di mercato capace di offrire e ricevere fiducia, di lavorare in modo competente, semplice e veloce, creando valore per tutte le persone coinvolte nell’attività dell’azienda attraverso l’ascolto e la valorizzazione, in un ambiente inclusivo, sostenendone la crescita e lo sviluppo attraverso scelte fondate sul merito. Nel 1921 a Torino nasce SAI (Società Assicuratrice Italiana) inizialmente come società di assicurazioni con lo scopo principale di assicurare i rischi industriali, nel 2002 incorpora La Fondiaria Assicurazioni diventando così Fondiaria Sai.

Nel gennaio 2014 la società entra a far parte del Gruppo Unipol prendendo il nome di UnipolSai. Le offerte di lavoro presenti sul sito dell’azienda, che vengono periodicamente aggiornate, riguardano non solo UnipolSai ma anche altre società che fanno parte del gruppo: UniSalute Servizi, Gruppo UNA, Linear spa etc. Per verificare tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui