Tim: tutte le assunzioni in corso 

Tim, che dal 2016 è diventato il punto di riferimento unico di Telecom Italia, è una tra le più importanti aziende di telecomunicazioni italiane che offre servizi di telefonia fissa, mobile, internet, televisione via cavo ed altro non solo nel nostro paese ma anche all’estero, infatti il Gruppo è attivo in Europa, America, Africa e Asia, inoltre è uno dei più importanti player nel mercato brasiliano.

Tim è sempre alla ricerca di giovani diplomati, studenti universitari e laureati. Infatti, grazie alla collaborazione con scuole e università, l’azienda realizza progetti per l’Alternanza Scuola-Lavoro coinvolgendo giovani talenti in programmi di tesi e stage curricolari, dottorati e project work, progettando percorsi di laurea innovativi, con docenti e testimonial qualificati, utili all’apprendimento di nuove competenze e offre ai giovani l’opportunità di fare nuove esperienze.

A tutti i candidati è richiesta propensione al lavoro di team, curiosità intellettuale, entusiasmo, flessibilità, dimestichezza con il pacchetto Office e una buona conoscenza della lingua inglese oppure di un’altra lingua di interesse aziendale. I diversi profili saranno inseriti nelle varie sedi italiane dell’azienda. Per visualizzare nel dettaglio tutte le offerte di lavoro attive in questo momento potete cliccare qui

