Supermercati ALDI: assunzioni di Diplomati e Laureati

Il gruppo Aldi è alla ricerca di nuovo personale in possesso di diploma o di laurea e con dinamicità, flessibilità, affidabilità, autonomia, orientamento al cliente, capacità di portare a termine le proprie mansioni, spirito di squadra, serietà, precisione, capacità di lavorare in team e disponibilità a lavorare in orari flessibili, da assumere presso i supermercati distribuiti sul territorio nazionale. Le figure ricercate riguardano: Addetti al Magazzino, che dovranno occuparsi della movimentazione delle merci all’interno del centro logistico; di commissionare gli ordini per le diverse filiali e di svolgere le attività nei diversi settori del centro logistico.

Ed inoltre Addetti alla Vendita, i quali dovranno svolgere le attività di cassa, accogliere e supportare il cliente, mantenere ordinato e pulito il punto vendita, esporre le merci, verificare la freschezza e la qualità dei prodotti esposti; Tecnici Manutentori, che dovranno controllare il piano manutenzione degli impianti e occuparsi delle riparazioni elettriche, meccaniche e della manutenzione in generale; Addetti alla Garanzia di Qualità, che dovranno organizzare i piani di verifica, gestire i report analitici e i rapporti con i laboratori, gli enti di certificazione e i fornitori di servizi, aggiornare i manuali, le procedure e i registri, organizzare i test di assaggio e delle campionature e molto altro.

Aldi è una multinazionale tedesca leader nel settore della grande distribuzione, è presente in 11 paesi con oltre 6.500 punti vendita ed è in continua espansione. Entrare nel gruppo Aldi significa lavorare in un ambiente multiculturale, giovane e dinamico, l’azienda crede fortemente nel valore delle risorse umane sostenendole nella crescita professionale e personale, considera i propri collaboratori il cuore pulsante dell’azienda infatti essi contribuiscono al mantenimento di un’identità collettiva solida e forte. Per verificare tutte le figure ricercate e inviare la candidatura potete cliccare qui