Colosso del food apre in diverse città e assume personale

Fonte: iStock Interno di un negozio Starbucks.

Il colosso del caffè americano arriva finalmente nel centro di Roma. Starbucks apre i battenti nella prestigiosa cornice di piazza di Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati e a pochi metri dall’obelisco. Tanti cartelli con il caratteristico logo bianco e verde con la sirena sono apparsi nella location, che finora era stata tenuta segreta fino all’ultimo. E che è davvero una sorpresa, considerando che le grandi catene stanno privilegiando gli affollati centri commerciali capitolini – il primo Starbucks romano, infatti, è stato aperto proprio nell’outlet di Castel Romano.

Che il grande marchio stesse puntando al cuore della Urbe, tuttavia, era ormai cosa nota. Ma i bookmaker scommettevano sulle vie dello shopping e dei locali. Sia chiaro, il negozio nel centro capitolino sorgerà effettivamente a pochi passi dalle più trafficate passeggiate di turisti e romani. Ma nessuno avrebbe pensato alla nascita di un punto vendita così vicino ai palazzi del potere, e c’è chi già lo interpreta come un affronto all’italianità da parte di un’azienda che vende quella che molti nostri connazionali pensano sia poco più di acqua sporca.

I più dubbiosi sulla nascita e il successo di Starbucks in Italia si sono dovuti ricredere. La catena americana ha infatti adattato il proprio menù ai gusti della Penisola, puntando più sull’espresso che sul frappuccino, con buona pace degli esterofili cresciuti con il mito dei grandi marchi statunitensi. Oltre a sorseggiare il caffè in bicchieri extra large, chi vuole seguire l’american dream ha la possibilità di candidarsi come barista o manager all’interno dell’azienda, con tante posizioni aperte proprio in previsione del nuovo punto vendita romano e dell’espansione della sirena a livello nazionale.

Di seguito le posizioni aperte nelle principali città italiane. È possibile candidarsi via LinkedIn attraverso il profilo di Percassi.

Store manager Starbucks a Roma centro

Per la posizione di store manager Starbucks full time a Roma sono richieste un’esperienza di almeno tre anni nella gestione di team e una buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di una seconda lingua costituisce un plus. Le responsabilità sono le seguenti.

Organizzazione del negozio e delle priorità.

Assicurare la migliore esperienza del cliente attraverso l’eccellente qualità del servizio e del prodotto.

Analisi e gestione dei KPI’s e raggiungimento degli obiettivi.

Pianificazione e gestione delle presenze.

Controllo delle scorte.

Garantire gli standard del brand e rispettare le procedure aziendali.

Organizzazione e monitoraggio delle formazioni.

Condivisione di feedback costanti al team per il suo sviluppo.

Gestione delle procedure HACCP.

Gestione del negozio (apertura, chiusura, manutenzione).

Barista Starbucks a Roma centro

Di seguito la lista di ciò che offre Percassi per conto di Starbucks.

Un percorso di training in negozio con un mese di formazione specifica per baristi.

Formazione sulla degustazione del caffè.

Contratto part time.

Bonus basati sulle performance di fatturato dello store.

Sconti dipendente Starbucks, voucher pasto gratuiti per turni di lavoro di almeno 6 ore, bevande Starbucks illimitate durante il turno di lavoro e sconti dipendente in tutti i brand gestiti da Percassi.

La formazione avverrà all’interno di uno store già esistente con il supporto di un team esperto o in aula a seconda delle necessità.

Store manager Starbucks a Milano

Per la posizione di store manager Starbucks full time a Milano è richiesta un’esperienza di almeno tre anni nella gestione di team. Le responsabilità sono le seguenti.

Organizzazione del negozio e delle priorità.

Assicurare la migliore esperienza del cliente attraverso l’eccellente qualità del servizio e del prodotto.

Analisi e gestione dei KPI’s e raggiungimento degli obiettivi.

Pianificazione e gestione delle presenze.

Controllo delle scorte.

Garantire gli standard del brand e rispettare le procedure aziendali.

Organizzazione e monitoraggio delle formazioni.

Condivisione di feedback costanti al team per il suo sviluppo.

Gestione delle procedure HACCP.

Gestione del negozio (apertura, chiusura, manutenzione).

Barista Starbucks a Milano Mirafiori

È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Di seguito la lista di ciò che offre Percassi per conto di Starbucks.

Un percorso di training in negozio con un mese di formazione specifica per baristi.

Formazione sulla degustazione del caffè.

Contratto part time.

Bonus basati sulle performance di fatturato dello store.

Sconti dipendente Starbucks, voucher pasto gratuiti per turni di lavoro di almeno 6 ore, bevande Starbucks illimitate durante il turno di lavoro e sconti dipendente in tutti i brand gestiti da Percassi.

La formazione avverrà all’interno di uno store già esistente con il supporto di un team esperto o in aula a seconda delle necessità.

Barista Starbucks a Milano Scalo Outlet

Una buona conoscenza dell’inglese è un plus per questa posizione. Di seguito la lista di ciò che offre Percassi per conto di Starbucks.

Un percorso di training in negozio con un mese di formazione specifica per baristi.

Formazione sulla degustazione del caffè.

Contratto part time.

Bonus basati sulle performance di fatturato dello store.

Sconti dipendente Starbucks, voucher pasto gratuiti per turni di lavoro di almeno 6 ore, bevande Starbucks illimitate durante il turno di lavoro e sconti dipendente in tutti i brand gestiti da Percassi.

La formazione avverrà all’interno di uno store già esistente con il supporto di un team esperto o in aula a seconda delle necessità.

Barista Starbucks a Orio al Serio

Il candidato deve possedere una buona conoscenza dell’inglese. Di seguito la lista di ciò che offre Percassi per conto di Starbucks.

Un percorso di training in negozio con un mese di formazione specifica per baristi.

Formazione sulla degustazione del caffè.

Contratto part time.

Bonus basati sulle performance di fatturato dello store.

Sconti dipendente Starbucks, voucher pasto gratuiti per turni di lavoro di almeno 6 ore, bevande Starbucks illimitate durante il turno di lavoro e sconti dipendente in tutti i brand gestiti da Percassi.

La formazione avverrà all’interno di uno store già esistente con il supporto di un team esperto o in aula a seconda delle necessità.

Barista Starbucks a Torino

Il candidato deve possedere una buona conoscenza dell’inglese. Di seguito la lista di ciò che offre Percassi per conto di Starbucks.

Un percorso di training in negozio con un mese di formazione specifica per baristi.

Formazione sulla degustazione del caffè.

Contratto part time.

Bonus basati sulle performance di fatturato dello store.

Sconti dipendente Starbucks, voucher pasto gratuiti per turni di lavoro di almeno 6 ore, bevande Starbucks illimitate durante il turno di lavoro e sconti dipendente in tutti i brand gestiti da Percassi.

La formazione avverrà all’interno di uno store già esistente con il supporto di un team esperto o in aula a seconda delle necessità.

Store manager Starbucks a Firenze centro

Lo store manager di Starbucks si interfaccia con i vari dipartimenti aziendali, di supporto alla compagnia e al negozio. Non sono necessarie esperienze pregresse né la conoscenza di una seconda lingua straniera, ma costituiscono un plus. Sono richieste ottime capacità relazionali e comunicative per un’eccellente gestione della clientela e del team.

Le responsabilità sono le seguenti.

Organizzazione del negozio e delle priorità.

Assicurare la migliore esperienza del cliente attraverso l’eccellente qualità del servizio e del prodotto.

Analisi e gestione dei KPI’s e raggiungimento degli obiettivi.

Pianificazione e gestione delle presenze.

Controllo delle scorte.

Garantire gli standard del brand e rispettare le procedure aziendali.

Organizzazione e monitoraggio delle formazioni.

Condivisione di feedback costanti al team per il suo sviluppo.

Di seguito la lista di cosa offre Percassi per conto di Starbucks.

Un percorso di training in negozio per lo sviluppo delle competenze.

Formazione sulla degustazione del caffè.

Contratto full time.

Bonus basati sulle performance di fatturato e inventario dello store.

Sconti dipendente Starbucks, voucher pasto gratuiti per turni di lavoro di almeno 6 ore, bevande Starbucks illimitate durante il turno di lavoro e sconti dipendente in tutti i brand gestiti da Percassi.

La formazione avverrà all’interno di uno store già esistente con il supporto di un team esperto o in aula a seconda delle necessità.

Assistant store manager Starbucks a Firenze centro

Lo shift supervisor o assistant manager è il punto di riferimento durante il turno e supporta lo store manager nella gestione del negozio.

Le responsabilità sono le seguenti.

Organizzazione del negozio e delle priorità.

Assicurare la migliore esperienza del cliente attraverso l’eccellente qualità del servizio e del prodotto.

Analisi e gestione dei KPI’s e raggiungimento degli obiettivi.

Pianificazione e gestione delle presenze.

Controllo delle scorte.

Garantire gli standard del brand e rispettare le procedure aziendali.

Organizzazione e monitoraggio delle formazioni.

Condivisione di feedback costanti al team per il suo sviluppo.

Barista Starbucks a Firenze centro

Nell’annuncio di lavoro non è specificato il profilo ricercato dall’azienda. Di seguito la lista di ciò che offre Percassi per conto di Starbucks.

Un percorso di training in negozio con un mese di formazione specifica per baristi.

Formazione sulla degustazione del caffè.

Contratto part time.

Bonus basati sulle performance di fatturato dello store.

Sconti dipendente Starbucks, voucher pasto gratuiti per turni di lavoro di almeno 6 ore, bevande Starbucks illimitate durante il turno di lavoro e sconti dipendente in tutti i brand gestiti da Percassi.

La formazione avverrà all’interno di uno store già esistente con il supporto di un team esperto o in aula a seconda delle necessità.