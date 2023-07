Si cercano capitreno: aperte le candidature

Fonte: ANSA Treni in stazione alla banchina

Importante occasione di lavoro in Italia per migliaia di persone che hanno il sogno di entrare nelle Ferrovie di Stato. L’azienda Trenord, tra le più importanti realtà del trasporto pubblico locale ferroviario a livello europeo sia per dimensioni sia per capillarità del servizio, ha infatti aperto le candidature per la posizione di capotreno nel suo sito web dedicato al lavoro e fino al 20 luglio 2023 accetterà le domande di chi è interessato a entrare a far parte del team.

La figura del capotreno

Le figure ricercate nella selezione aperta da Trenord sono quelle di Capo Treno/Capo Servizi Treno, mansioni alle quali si arriva gradualmente dopo un percorso formativo che verrà garantito a tutti coloro che supereranno l’iter di selezione. Nello specifico il capotreno è il responsabile del servizio svolto a bordo treno, sia per quanto concerne gli aspetti di sicurezza che per gli aspetti di carattere commerciale orientati al cliente.

Il capotreno quindi è il garante del rispetto degli standard di sicurezza di ogni corsa e per quella corsa è il volto che l’azienda mostra ai viaggiatori. È quindi incaricato di organizzare e gestire la comunicazione e l’assistenza.

L’offerta di lavoro

Tutti coloro che si candideranno alla posizione e successivamente proseguiranno nell’iter di selezione viene offerto un orario di lavoro organizzato secondo turni programmati e flessibili, anche nei giorni festivi e nel week end. Procedendo con la selezione c’è anche la possibilità di accedere a dei percorsi specifici.

La formazione, infatti, prevede l’inserimento in azienda attraverso uno stage extra-curriculare della durata di circa 6 mesi che permetterà di accedere ad un corso di formazione in cui verranno svolti esami teorici e pratici volti alla valutazione/verifica dell’apprendimento, vincolanti per la prosecuzione del percorso. Al termine della formazione verrà rilasciata la certificazione con rilascio di abilitazione di Accompagnamento del Treno.

I requisiti

A tutti coloro che vorranno presentare domanda per diventare capotreno in Trenord è richiesto:

diploma di scuola Media Superiore o Laurea;

ottima conoscenza della lingua italiana (madrelingua o livello certificato B2);

buona padronanza della lingua inglese e preferibilmente di altre lingue;

patente B e automuniti;

precedente esperienza biennale in ruoli a contatto con il pubblico (vendita assistita, hotellerie, trasporti e mobilità);

disponibilità a spostamenti in Lombardia e nelle regioni limitrofe;

disponibilità e flessibilità oraria;

ottime capacità comunicative, di assistenza e autocontrollo;

idoneità psico-fisica accertata prima dell’avvio del corso.

A completare il profilo poi la precisione del candidato, l’atteggiamento positivo e proattivo in tutte le diverse situazioni e l’impegno costante.

Come candidarsi

Per potersi candidare alla posizione di capotreno bisogna accedere alla pagina delle candidature sul sito di Trenord e seguire tutto l’iter di selezione.

Una volta fatto l’accesso all’area riservata è possibile quindi caricare i propri dati anagrafici, il proprio curriculum vitae e fare presenti i propri interessi a Trenord che poi farà uno screening delle domande. Le candidature saranno aperte dalle 15 di martedì 4 luglio 2023 a giovedì 20 luglio 2023.

Una volta superato l’iter di selezione i candidati saranno ammessi a partecipare ai percorsi formativi che saranno pianificati in base alle future esigenze di inserimento.

Altre posizioni in Trenord, le candidature

Sul sito trenord.it è possibile candidarsi anche per lavorare come operatori e tecnici di manutenzione negli impianti di Trenord. Le figure selezionate saranno incaricate di svolgere attività pratico-operative di manutenzione, smontaggio, installazione e verifica su impianti e apparecchiature che compongono i convogli nella flotta dell’azienda.

Per partecipare alla selezione, si richiede ai candidati di essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di indirizzo meccanico, meccatronico, elettronico, trasporti, o di qualifica professionale in questi settori.

Il principale canale di reclutamento di Trenord è rappresentato dalle domande spontanee che possono essere inviate attraverso la compilazione del form on line presente sul sito internet dell’azienda. Le domande, va sottolineato, alimentano una banca dati unica per la Società Trenord Srl. Chi decide di proporsi come candidato/a è dunque invitato a inserire i propri dati nell’area web, poiché l’iter selettivo non può essere attivato se il curriculum non è presente nel sistema informativo aziendale.

Ecco allora che bisognerà accedere all’area Lavora con noi di Trenord e inserire il curriculum online, passaggio che consente all’azienda di avere a disposizione per 24 mesi i dati del candidato e permette uno screening sempre aggiornato che analizzi puntualmente i requisiti dei candidati in relazione ad ogni nuova esigenza di personale.

Per questo motivi Trenord invita a inserire la candidatura online e a tenerla costantemente aggiornata con l’acquisizione di nuove competenze, accedendo all’area riservata e compilando in maniera dettagliata tutti i campi del form. È anche raccomandato di specificare con particolare attenzione le mansioni, ovvero le funzioni aziendali per cui si desidera candidarsi perché questa indicazione permetterà di gestire nel migliore dei modi la candidatura che, come detto, resterà nel database per 24 mesi dall’inserimento.