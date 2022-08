Fonte: 123RF Primark sbarca a Torino e Bologna: le figure ricercate e come candidarsi

Forte della sua decima apertura in Italia appena inaugurata, Primark è già pronto a rilanciare con un altro punto vendita. Il colosso di moda irlandese ha inaugurato a inizio luglio un nuovo punto vendita di Chieti, situato all’interno del centro commerciale Megalò: si tratta del primo negozio sulla costa adriatica, che ha creato oltre 150 nuove opportunità di lavoro.

Questo nuovo punto vendita segue temporalmente la recente apertura del nuovo flagship store e headquarter per l’Italia in via Torino a Milano e le inaugurazioni dello scorso anno a Roma e Catania, che hanno tutte riscosso un enorme successo.

I negozi Primark in Italia

Una strategia chiara di espansione lungo lo Stivale quella di Primark, che ha conquistato i consumatori italiani sin dal primo negozio che il retailer ha aperto ad Arese nel 2016. Oggi è presente con 10 punti vendita in Italia, da Nord a Sud:

Arese

Bologna

Campi Bisenzio

Chieti

Milano

Misterbianco

Roma

Roncadelle

Rozzano

Verona.

E c’è grande attesa per l’apertura di 4 ulteriori nuovi punti vendita nell’arco dei prossimi 12 mesi: Bologna, Torino e Caserta entro la fine dell’anno, e Venezia nel 2023.

Questo ambizioso piano di espansione porterà il numero totale di negozi di Primark in Italia a 14 e lo spazio commerciale a oltre 55mila metri quadrati.

Primark green

Sul fronte green, Primark ha creato nel 2013 il Sustainable Cotton Programme, con l’obiettivo di cambiare il modo in cui si rifornisce del cotone utilizzato per i suoi vestiti, migliorare il sostentamento degli agricoltori e proteggere il pianeta.

Ad oggi, ha formato 150mila agricoltori sui metodi di coltivazione sostenibili e attualmente sta espandendo il programma dell’80% per raggiungere l’obiettivo di 275mila agricoltori formati entro il 2023.

Il 39% dei suoi campi è realizzato con materiali riciclati o di origine sostenibile. Dal 2019, l’azienda è riuscita ad eliminare 503 milioni di oggetti in plastica monouso: l’obiettivo è eliminarla del tutto entro il 2027.

Primark a Torino: le offerte di lavoro attive

Ecco le figure ricercate per la nuova sede di Torino, che sorgerà all’interno del centro commerciale Le Gru di Grugliasco.

HR Generalist – People and Culture Supervisor

Esperienze e competenze richieste:

laurea in ambito economico/giuridico o umanistico

esperienza di almeno 2 anni come HR Generalist/Specialist all’interno di aziende strutturate

buona conoscenza dei sistemi IT e del Pacchetto Office

disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale, con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali Primark è presente

positività, energia e dinamismo

attitudine all’insegnamento e all’apprendimento

spirito collaborativo e capacità di problem solving

capacità di pianificazione e organizzazione

precisione e attenzione ai dettagli.

Per candidarvi potete cliccare qui.

Addetti alle vendite

Primark Torino ricerca anche Addetti alle Vendite, Addetti al Visual Merchandising, Addetti al Cash Office e Addetti al Magazzino part-time.

Esperienze e competenze richieste:

preferibile precedente esperienza in ambito fashion/retail/GDO/servizio al cliente

disponibilità part-time flessibile tutti i giorni della settimana

Sulla base dell’esperienza, è previsto un inserimento con un monte ore variabile:

part time 18 ore: è richiesta disponibilità prevalentemente nel weekend

part time 20 ore: è richiesta disponibilità su turni dal lunedì alla domenica

job on call: è richiesta disponibilità su turni dal lunedì alla domenica. Per questa tipologia contrattuale occorre avere un’età inferiore a 23 anni o superiore a 55 anni.

Primark a Bologna: le offerte di lavoro attive

Ecco le figure ricercate per la nuova sede di Bologna.

Department Manager

Esperienze e competenze richieste:

esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO

esperienza nella gestione, formazione e sviluppo di team

disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale, con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali Primark è presente

determinazione a crescere per diventare Store Manager dei futuri punti vendita in apertura

dinamicità e proattività.

Per candidarvi potete cliccare qui.