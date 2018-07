Poste Italiane: assunzioni di portalettere 2018

editato in: da



A cura di

Insieme con l’estate arriva puntuale la ricerca di Portalettere da parte di Poste Italiane. Sono vari anni che l’azienda italiana di questi periodi si mette alla ricerca di Postini. L’azienda ha sempre bisogno di questa figura non solo per il periodo estivo ma anche per i periodi di maggior lavoro, per questo pubblica spesso sul proprio sito l’annuncio della ricerca di portalettere.

Anche per il 2018 assume giovani con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata; e anche questa volta la ricerca è rivolta soprattutto a giovani in possesso di diploma e ai laureati (anche quelli con laurea a 3 anni). A queste nuove selezioni possono inoltre partecipare coloro i quali hanno aderito ad un precedente annuncio senza essere stati contattati. Ai candidati non sono richieste specifiche conoscenze professionali.

L’avvio dell’iter di selezione viene anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste italiane e può avvenire secondo due modalità: con convocazione presso una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di ragionamento logico; con una mail all’indirizzo di posta elettronica del candidato che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. La ricerca riguarda tutto il territorio nazionale e scade il 31 luglio 2018. Per verificare tutti i requisiti e candidarvi potete cliccare qui

Leggi anche:

Maxi Concorso Sanità: 1789 posti per Infermieri

Banca Intesa Sanpaolo: 500 nuove assunzioni

Carrefour assume diplomati

Per tutti gli altri Concorsi e articoli sul Lavoro