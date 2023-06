Poste Italiane assume: chi può candidarsi

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

Fonte: 123RF Poste italiane cerca laureati, al via le nuove assunzioni

Poste Italiane sta continuando la sua ricerca di personale e ha aperto le nuove candidature il 23 giugno. Ci sono 205 posizioni disponibili nel ruolo di consulente finanziario a seguito di formazione e crescita professionale. La data di scadenza è a lungo termine, a differenza di quanto avviene di solito.

Come spesso accade nelle assunzioni presso Poste Italiane, anche in questa ultima chiamata, la ricerca è rivolta a diverse regioni del territorio italiano. Stanno cercando personale in Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria e altre regioni. Nella domanda di candidatura è possibile indicare la preferenza territoriale.

Per poter presentare la candidatura, è necessario possedere una laurea in ambito commerciale o ingegneristico. Di seguito sono riportate tutte le informazioni sulla nuova opportunità di lavoro presso Poste Italiane.

Via alle assunzioni per 205 consulenti finanziari

Poste Italiane ha aperto le selezioni per l‘assunzione di 205 futuri consulenti finanziari. Il bando è stato pubblicato il 23 giugno 2023 e richiede come requisito fondamentale il possesso di una laurea. Si stanno cercando laureati motivati che desiderano intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale al fine di diventare consulenti finanziari.

Poste Italiane intende reclutare 205 candidati per farli partecipare a un percorso formativo finalizzato al ruolo di consulente finanziario. Tuttavia, per ottenere informazioni dettagliate sul lavoro specifico da svolgere durante il percorso, è necessario contattare direttamente l’azienda e inviare il proprio curriculum.

Durante la fase di candidatura, sarà richiesto specificare le preferenze territoriali per l’assunzione. Attualmente, sono alla ricerca di personale per le seguenti sedi:

Lombardia

Lazio

Veneto

Piemonte

Friuli-Venezia Giulia

Sardegna

Toscana

Liguria

Emilia-Romagna

Poste Italiane, i requisiti e la selezione

Poste Italiane continua ad essere alla ricerca costante di nuovo personale. Per poter partecipare e presentare la domanda, è necessario aver conseguito una laurea al momento della candidatura. Inoltre, per la sola provincia di Bolzano, è richiesto il possesso del patentino del bilinguismo.

Il processo di selezione avverrà successivamente all’evento di Virtual Recruiting Day, un evento di presentazione dell’azienda che si svolge online. Per ottenere dettagli specifici, è consigliabile rivolgersi direttamente ai recruiter dell’azienda. Basta inviare la propria candidatura e, in base alle esigenze specifiche dell’azienda, verrà contattato per partecipare all’evento. In seguito, in caso di superamento delle fasi di selezione, le assunzioni avverranno mediante la stipula di un contratto da dipendente.

Scadenza della domanda e come iscriversi

Il bando di assunzione è stato pubblicato il 23 giugno 2023 alle 13:00 e la scadenza è prevista a lungo termine, con una distanza di mesi. La data limite per l’invio della domanda di candidatura è il 4 settembre 2023 alle 23:57.

La procedura per la candidatura non è cambiata: è necessario cliccare su “invia candidatura ora” sul sito dedicato alle assunzioni di Poste Italiane. Successivamente, sarà richiesto di compilare la domanda in formato digitale. Sarà necessario fornire un indirizzo email, attraverso il quale si riceveranno le informazioni sul superamento o meno delle varie fasi del processo di selezione. In seguito, sarà possibile scegliere se importare il proprio profilo professionale creato su LinkedIn o fornire direttamente le informazioni di contatto e carriera sul sito.

Solo i candidati selezionati nella prima fase di selezione riceveranno, dopo pochi giorni, un’email per procedere con le fasi successive del processo di selezione.