Poste assume Portalettere. Candidatura entro il 18 novembre

Ancora una volta Poste è alla ricerca di portalettere da assumere in tutta Italia. Come ci ha abituato negli ultimi anni, prima dei periodi festivi: estate, natale… inizia il recruiting per nuovi postini. I candidati che passeranno questa selezione difatti verranno assunti già a dicembre. I requisiti richiesti sono sempre quelli degli annunci precedenti, e cioè: diploma di scuola media superiore o diploma di laurea anche triennale, da assumere con contratto a Tempo Determinato, a decorrere da dicembre 2018, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Alla selezione può partecipare anche chi ha già preso parte ad un precedente annuncio senza aver ricevuto risposta.

Ai candidati non sono richieste specifiche conoscenze professionali. L’inizio della selezione viene anticipata da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste italiane e può avvenire secondo due modalità: con convocazione presso una sede dell’Azienda, per la somministrazione di un test di ragionamento logico oppure con una mail all’indirizzo di posta elettronica del candidato, che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.

Coloro i quali supereranno la prima fase di selezione, che consiste in un test attitudinale svolto in sede o via mail, potranno essere contattati dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede: A. un colloquio, per chi ha svolto il test presso una sede dell’Azienda; B. un colloquio e la verifica del test (in forma breve), per chi ha svolto il test via mail, presso una sede dell’Azienda. I candidati interessati a queste nuove assunzioni di portalettere devono inviare la candidatura entro il 18 novembre 2018. Per la inviare la propria candidatura potete cliccare qui

