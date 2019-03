Polizia Penitenziaria: concorso per 754 agenti 

editato in: da



Sono stati indetti due concorsi pubblici da parte del Ministero della Giustizia per il reclutamento di complessivi 754 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, che saranno così suddivisi: 188 donne e 566 uomini. Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso della licenza di terza media o del diploma, della cittadinanza italiana, dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, della sana e robusta costituzione fisica, delle qualità morali e di condotta, del godimento dei diritti civili e politici etc.

Le prove d’esame consistono in una prova scritta, che verterà su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, riguardanti argomenti di cultura generale e materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo. Dopo aver superato la prova scritta, i candidati dovranno sottoporsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, che consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali ed in un colloquio e servono ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti per il ruolo da ricoprire.

Nel compilare la domanda di partecipazione i candidati devono indicare nome e cognome; data e luogo di nascita; codice fiscale; possesso della cittadinanza italiana; il titolo di studio posseduto; non aver riportato condanne penali; l’iscrizione alle liste elettorali etc. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 4 aprile 2019, per verificare il bando completo e inviare la propria domanda di partecipazione potete cliccare qui