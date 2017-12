Personale ATA: rinvio dell’inserimento in graduatoria

A cura di

Le domande pervenute tra il 30 settembre e il 30 ottobre nelle varie sedi scolastiche per il personale Ata sono state oltre 1,8 milioni. Quantitativo che ha ingolfato il lavoro delle segreterie le quali non sono riuscite a caricarle tutte sul sistema informatico del ministero.

Per i tantissimi italiani quindi interessati alle sorti delle graduatorie ATA, cioè il personale non docente nelle scuole (bidelli, amministrativi, tecnici…), ci sono delle novità non positive. La domanda cartacea da presentare alle scuole, idea nata per permettere a tutti di partecipare anche senza conoscenze informatiche, in realtà ha mandato in tilt il lavoro delle segreterie scolastiche.

Per questo motivo i candidati non hanno ancora trovato su Istanze on Line il modello D3 per scegliere le altre 29 scuole e iscriversi nelle graduatorie. Con questi ritmi e calcolando che ormai l’anno scolastico è già iniziato da qualche mese il ministero dell’istruzione ha pensato, e condiviso con i sindacati in un incontro di qualche giorno fa, che era meglio rinviare le graduatorie ATA all’anno scolastico 2018/2019.

Cosa succede ora? I candidati che hanno presentato la domanda presso un istituto scolastico entro il 30 ottobre dovranno continuare ad aspettare l’uscita del modello D3 per scegliere le altre 29 scuole, ma a questo punto l’uscita di questo modello è prevista per inizi 2018, cioè quando le segreterie scolastiche avranno finito di caricare tutte le domande pervenute.

La graduatoria che doveva formarsi per quest’anno scolastico 2017/2018 viene però rinviata all’anno prossimo 2018/2019. Queste conclusioni, per il momento riportate solo dai sindacati presenti all’incontro, dovrebbero essere ufficializzate anche dal ministero con una nota ufficiale. Per approfondimenti sul modello D3 e la sua uscita potete cliccare qui

